Epoki w Forge of Empires part 2 (epoka brązu)

Pragnę Wam przedstawić poszczególne epoki z gry Forge of Empires.

W tym artykule omówię drugą epokę:



Epoka brązu

Serdecznie zapraszam

EPOKA BRĄZU:









Jest to druga epoka w grze. .

Do odblokowania są 22 technologie za 128 punktów rozwoju









Dostępne budynki:





a) produkcyjne:



GARNCARNIA (wymiary 4x3)

koszt budowy wynosi 240 monet, 30 zaopatrzenia i 41 ludzi

średnia produkcja na godzinę to 50 zaopatrzenia



FARMA OWOCÓW (wymiary 5x4)

koszt budowy wynosi 1750 monet, 130 zaopatrzenia i 50 ludzi

średnia produkcja na godzinę to 130 zaopatrzenia



KOWAL (wymiary 2x2)

koszt budowy wynosi 430 monet, 40 zaopatrzenia i 12 ludzi

średnia produkcja na godzinę to 32 zaopatrzenia







b) mieszkalne



DOM NA PALACH (wymiary 2x2)

koszt wybudowania to 40 monet i 150 zaopatrzenia

budynek produkuje 13 monet co 15 minut i daje 22 ludzi





DREWNIANA CHATA (wymiary 2x2)

koszt wybudowania to 120 monet i 370 zaopatrzenia

budynek produkuje 80 monet co 4 godziny i daje 32 ludzi



DOM KRYRY STRZECHĄ (wymiary 2x2)

koszt wybudowania to 160 monet i 300 zaopatrzenia

budynek produkuje 32 monety co godzinę i daje 27 ludzi





c) towarowe



WINNICA (wymiary 3x3)





FARBIARNIA (wymiary 3x3)





TARTAK (wymiary 3x3)





KAMIENIARZ MARMURU (wymiary 3x3)





KAMIENIARZ (wymiary 4x4)





Wybudowanie każdego z tych budynków kosztuje: 340 monet, 490 zaopatrzenia i 108 ludzi.

W tych obiektach mamy cztery rodzaje produkcji:

- 4 godziny za 400 monet i 400 zaopatrzenia

- 8 godzin za 800 monet i 800 zaopatrzenia

- 1 dzień za 1600 monet i 1600 zaopatrzenia

- 2 dni za 3200 monet i 3200 zaopatrzenia



I teraz ciekawsza część związana z tym zagadnieniem.

Oczywiście możemy wybudować wszystkie te budynki ale jest to odrobinę nieopłacalne delikatnie ujmując. Dlaczego? Otóż na mapie, którą podbijamy są bonusy do produkcji tylko

2 z 5 surowców (mamy dostęp do dwóch surowców spośród: drzewa, winogron, kwiatów, skał i marmuru). Jak podbijemy prowincję z danym bonusem to możemy produkować więcej towarów.

Przykład:

Gdy mamy bonus do produkcji to otrzymujemy odpowiednio 5, 10, 20 i 30 towarów które produkujemy. Natomiast gdy bonusu nie ma to produkujemy 1, 2, 4 i 8 towarów.

Cena wytworzenia się nie zmienia niezależnie od tego czy mamy bonus czy też go nie posiadamy. Dlatego bardziej się opłaca zainwestować w 2 budynki, do których mamy bonus i wymieniać towary na targu.











d) kulturowe i dekoracje



SZKOŁA (wymiary 3x3)

koszt budowy 1500 złota i 290 zaopatrzenia

Dostajemy w zamian 240 zadowolenia



TAWERNA (wymiary 3x3)

koszt budowy 29000 złota i 440 zaopatrzenia

Dostajemy w zamian 280 zadowolenia



KAMIENNY KRĄG (wymiary 3x3)

koszt budowy 780 złota i 140 zaopatrzenia

Dostajemy w zamian 182 zadowolenia



TEATR (wymiary 4x3)

koszt budowy 100 diamentów (P2W)

Dostajemy w zamian 540 zadowolenia









KRZEW (wymiary 1x1)

koszt budowy 20 złota i 15 zaopatrzenia

Dostajemy w zamian 20 zadowolenia



KWIATY (wymiary 1x1)

koszt budowy 16 monet i 26 zaopatrzenia

Dostajemy w zamian 20 zadowolenia



ŻYWOPŁOT (wymiary 2x2)

koszt budowy 72 złota i 72 zaopatrzenia

Dostajemy w zamian 72 zadowolenia



POSĄG (wymiary 1x1)

koszt budowy 49 monet i 49 zaopatrzenia

Dostajemy w zamian 21 zadowolenia



OBELISK (wymiary 1x1)

koszt budowy 60 diamentów (P2W)

Dostajemy w zamian 57 zadowolenia





e) drogi



ŚCIEŻKA (wymiary 1x1)

koszt budowy 20 monet i 30 zaopatrzenia

Dostajemy w zamian 5 zadowolenia





f) wojskowe (czyli to co tygryski lubią najbardziej):

W każdym z poniższym budynków jest 5 dostępnych slotów" 2 darmowe i 3 płatne w tym jeden za diamenty.

KOSZARY WŁÓCZNIKÓW (wymiary 3x3)

koszt budowy 170 monet i 110 zaopatrzenia + 26 ludzi

Jednostki lekkie



KOSZARY WOJOWNIKÓW (wymiary 3x3)

koszt budowy 850 monet i 560 zaopatrzenia + 47 ludzi

Jednostki ciężkie



STRZELNICA PROCARZY (wymiary 2x3)

koszt budowy 430 monet i 280 zaopatrzenia + 34 ludzi

Jednostki strzeleckie



STAJNIA JEŹDŹCÓW (wymiary 3x3)

koszt budowy 640 monet i 420 zaopatrzenia + 56 ludzi

Jednostki szybkie



OBOZOWISKO MIOTACZY (wymiary 3x3)

koszt budowy 1070 monet i 700 zaopatrzenia +56 ludzi

Jednostki długodystansowe







Każda jednostka jest jednocześnie silna przeciwko jednym a słaba przeciwko drugim przeciwnikom:

Lekkie --> mocne przeciwko SZYBKIM a słabe przeciwko CIĘŻKIM

Ciężkie --> mocne przeciwko LEKKIM a słabe przeciwko DYSTANSOWYM

Szybkie --> mocne przeciwko DYSTANSOWYM a słabe przeciwko LEKKIM

Dystansowe --> mocne przeciwko CIĘŻKIM a słabe przeciwko SZYBKIM











TO KONIEC BUDYNKÓW Z TEJ EPOKI.













To już koniec tego artykułu. Pojawianie się kolejnych będzie zależeć od Waszego zainteresowania artykułami tego rodzaju.





Pozdrawiam Szaloony