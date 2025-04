Watch_Dogs2 - RECENZJA

Na drugą odsłone Watch Dogs czekaliśmy coś w okolicach 2 lat. Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy :D.

Watch Dogs 2 - komuś przedstawiać? Nie? ale i tak przedstawie :D

Watch Dogs 2 to gra z motywem hakierskim. Trafiamy do słonecznego San Francisco i wcielamy sie w czarnoskórnego Marcusa (Inaczej znany jako Retr0) który dołączył do grupy hakierskiej DedSec którzy próbują udowodnić że Blume działa przeciwko społeczności...

Gra przeze mnie została bardzo pozytywnie przyjęta.





A za to że Watch Dogs 2 od swojego "Starszego Brata" różni się tym że gra jest pogodna oraz miejscami śmieszna. Grafika - to co mnie cieszy najbardziej - jest kolorowa nie ponura jak u swojego poprzednika. Misje pobocze są czasami lepsze od głównych. Jedyne co mnie denerwowało to zakończenie - wole nic nie mówić bo jeszcze zdradze zakończenie (sami obejrzcie ;) ). Na plus zasługuje( a tak by the way -) który no mówiąc w skrócie jest. Pojawiają sie postacie z pierwszej części - T-Bone a nawet sam(ale niestety Aiden tylko na "ułamek sekundy"). Mimo że gra jest głównie pogodna i śmieszna (czasami) to możemy doświadczyć smutnych momentów (czego nie brakowało w 1 ). Jest jeszcze wieeeele rzeczy pozytywnie przedstawiającą tą gre ale skupmy sie na negatywnych...Watch Dogs 2 toudana gra. Dobry środek uspokajający po Mafii 3 (#KtokolwiekWidział_KtokolwiekWie). Udana fabularnie, Udana graficznie, Udana dźwiękowo, Udana "ŚRUBOWO" :D iwszędzie udana.którego sie doszukałem.Dziękuje DobranocA jeszcze jedno!(za literówki(jeśli są)poprawiłem)