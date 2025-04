Czy warto zamawiać rzeczy z Chin?

PLUSY

Tańsze rzeczy niż w Polsce lub ich odpowiedniki.

W dzisiejszych czasach większość produkowanych rzeczy pochodzi z fabryk z Chin, więc nic nie stoi na przeszkodzie zamawiania z kraju producenta. W 99% przypadków kupimy taniej niż w Polsce. Wielką popularnościa cieszą się telefony Xiaomii które podbijają rynek europejski swoimi produktami, telefony te bez problemu konkurują z bardziej znanymi markami. Polecam także klawiature mechaniczną Motospeed ck104 z przełącznikami outemu blue które są bliźniaczą kopią droższych przełączników mx cherry blue, koszt klawiatury to zaledwie 200zł jak na mechanika jest to bardzo dobra cena. Jeżeli nie możesz czegość znaleść w Polsce zapewniam cię że znajdziesz to własnie na stronach typu aliexpress.

Darmowa dostawa!

Wiele osób mylnie twierdzi że dostawa z chin kosztuje krocię, prawie w 100% jest ona darmowa a jeżeli już jest płatna to kosztuje 1/2$.

Nie mówie tutaj o przesyłkach o duzych gabarytach tj.SZafy, materace, itp przedmiotą dużo gabarytowym ponieważ niekiedy koszt przesyłki przewyższa koszt produktu. Ale nie ma tego złego, nikt nie sprowadza takich rzeczy z chin.

Bezpieczeństwo

Po złozeniu zamówienai pieniądze za produkt trafiają najpierw do strony aliexpress, a następnie po naszym potwierdzeniu otrzymania zamówienia trafiają do sprzedawcy więc nie ma możliwości stracenia pieniędzy.

Teraz pewnie spytacie a co jeśli przedmiot "zaginie w drodze", już odpowiadam Na alliexpress przysługuje nam 60-dniowy czas ochrony, jeżeli przedmiot do nas nie przyjdzie otwieramy tzw spór i żądamy full refunda czyli całkowitego zwrotu, kiedy wkroczy administracja i uzna spór na naszą korzyść do 14dni pieniądze wrócą na nasze konto bankowe/karte.

"Perełki"

Niekiedy można wychaczyć ciekawe okazje i kupić przydatne przedmioty za grosze. Ostatnio taką mega perełka było 50$ rabatu na zakupy powyżej 100$ na stronie gearbest.



MINUSY

Długi czas dostawy.



Nie oszukujmy się Polskie i Chiny dzielą tysiące kilometrów. Czas dostawy wynosi od 15-60 dni zależy od dostawcy i przedmiotu..

Niekiedy może się zdarzyć że przedmiot idzie dłużej ale nie ma co panikować, należy wtedy porozumieć się ze sprzedawcą i poprosić o przedłużenie czasu ochrony jeżeli jest to wartościowa rzecz. Jeżeli przedmiot jest tani, i nie zalezy nam na nim, a kończy się nam czas ochrony (np. pozostał 1 dzień) należy złożyć spór.

Płatność

To zakupów potrzebujemy karty bankowej lub konto, przy uzyciu strony przelewy 24 płacimy za przesyłke. Uznałem to za minus ponieważ wiele młodych ludzi nie posiada konta, a wiekszość rodziców boi się zamawiać z daleka. Tu jeszcze raz powtarzam że nie ma się czego bać.



Mysle że troche wam rozjaśniłem o co chodzi z zakupami u "chińczyka"

Pozdrawiam /ALIcholik

Nie od dziś wiadomo że istnieją takie strony jak aliexpress, banggod czy i gearbest są to odpowiedniki polskiego Allegro. W tym artykule przedstawie wam plusy i minusy zamawiania z Chin.