Czy NI może zniszczyć Margonem?

Ostatnio w Margonem, przeglądarkowej grze MMO RPG trwają prace nad NI, czyli Nowym Interface gry. Czy to może zniszczyć Margonem?

Aby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie powiedzmy sobie co tak naprawdę robi NI. Otóż wprowadza on zupełnie nowy, odświerzony interface gry, wiele nowych funkcji, płynniejsze prowadzenie postaci oraz rozbudowany system craftingu. Więc dlaczego graczom ten system się nie podoba? Między innymi chodzi o przyzwyczajenie do starego rozmieszczenia przycisków, oraz wciskanie NI na siłę. Co mam na myśli? Administracja zapowiedziała, że głównie wspierane będzą światy NI. Powstanie wiele projektów niekorzystnych dla światów ze Starym Interfacem.

Wróćmy jednak do pytania "czy NI zniszczy Margonem". Z jednej strony tak, a z drugiej nie. Odejdzie wiele graczy, to nieuniknionie, ale być może jeszcze więcej przybędzie. Zresztą spójrzmy na to z innej strony. Aby gra mogła przetrwać chociaż jeszcze z te 10 lat trzeba było odświerzyć interface gry, który wyglądałby komicznie w takim 2030 roku.

Mimo tego całego błota, jakim obrzuca się Nowy Interface moim zdaniem jest on niezły. A nawet jeśli Tobie się on nie podoba, to jednak musisz przyznać, że admini robią co mogą, aby jak najmniej "pokrzywdzić graczy". Wprowadzają NI powoli, a światy z SI nigdy nie zostaną usuniętę. Najwyżej będą łączone. Więc jest mało prawdopodobne, że NI zniszczy Margonem, jest szansa, że bardziej rozwinie tą grę.



PS: Nowy Interface można sprawdzić na światach Tempest i Aldous. Grałeś? Daj znać co o nim sądzisz.