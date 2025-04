To oni mogą stać się nowymi polskimi gwiazdami cs:go.

Zawodnicy oprócz tego dostaną ROG GAMING NOTEBOOK warty kilka tysięcy dolarów. Przetestowano kilkudziesięciu zawodników. Wyłoniono z nich najlepszą trzydziestkę a poźniej dziesiątkę. W niej najlepiej zaprezentowali się:

-LuuliGuzman

-Neex

-stomp

-Leh

No i oczywiście Izak.

Ostatnia mapa zakończyła się w Piątek o 3:00. To pokazuje jak wielką wolą walki wykazali się zawodnicy.Graczy czeka długi miesiąc, w którym w pełni poświeca się przygotowaniu nowych taktyk, zagrań, itd. To wszystko aby jak najlepiej zaprezentować się na szwedzkim turnieju. Drużyna została zbudowana w nowatorskim stylu. Izak postawił na dwóch znakomitych snajperów, którzy poprowadzili swoje drużyny do wygranej w eliminacjach. Mowa o Neexie i stompie. Neex to odważny , porywczy snajper (styl KennyS), stomp zas statyczny, gra bezpiecznie (styl Guardiana), do tego LuuliGuzman - świetny aim, dobra komunikacja , wiele cennych wskazówek.W każdej grze był w górze tabeli.Grał bardzo równo. Leh - znajomy Izaka, obdarzony ogromnym zaufaniej i obarczony duża presja. Nie poszło mu najlepiej w eliminacjach ale i tak Izak wiedząc o jego dużych umiejętnosciach, postanowił wziąć go do drużyny. No i oczywiście Izak, który jak zapowiedział weźmie się ostro do roboty.

Miejmy nadzieję, że ta ekipa pokaże na co stać polską scenę i niezawiodą swoich kibiców.

POWODZENIA!