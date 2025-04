Poradnik początkującego Summoner'a - Obiectivy

Tomsonex01

Dawka wiedzy o obiectivach LEague of Legends :D !

W tym poradniku omówię kwestię obiectiv'ów w grze.

Po co one są ?

Czym one są?

Jak z nich korzystać?



1. Po co są obiectivy?

Obiectiv mają kilka ról jednak jedna największa polega na tym, że po prostu dzięki nim zyskujecie przewagę nad przeciwnikiem. Co to po krótce oznacza? Myśląc najprościej więcej wygranych gier, a co za tym idzie mniej przegranych :) Wyższa dywizja i koniec denerwowania się przez proste błędy kolegów z teamu z niskiej dywizji.



2. Czym/Co to są obiectivy?

Są to miejsca czy też stwory lub rzeczy na mapie, które mają za zadanie wzmocnić drużynę i dać złoto, które otrzyma każdy człowiek.



*Jakie wyróżniamy obiectivy?

-Wieże, myślę, że powinniście brać je kiedy się tylko da ponieważ no bez nich nijak nie wygracie. Jeśli masz wybór zabić albo zrobić coś mniej użytecznego to zawsze wybieraj wieżę.

-Smoki, to z pewnością drugi najważniejszy w zależności od tego jakie smoki zdobędziecie dadzą one wam bardzo dobre ulepszenia nie lekceważcie ich !

-Baron nashor, fioletowego stwora nie jest łatwo zabić, lecz nagroda jest nczego sobie. Ulepszone miniony, szybki recall i wzmocnienia samego siebie to nie mało.

-Buffy, tak większość ludzi nie uważa buff'ów za obiectivy ale mimo wszystko są nimi. Choć nie dają złota drużynowego dają dobre wzmocnienia, a zabranie go od przeciwnika utrudnia mu grę !

3.Jak korzystać ?

Zasada jest prosta zdobędziesz wygraną bitwe bierzesz obiectiv, a jeśli weźmiesz obiectiv? Ja osobiście myśle, że należy brać jak najwięcej. Przejmujesz Barona- zabierasz wieżę na midzie. Widzsz obok wieży na bocie miniony ? Lecisz tam jak najszybciej żeby ją zabrać. Po prostu musisz podejmować dezycje jak najszybciej i jak najlepsze.



To już wszystko :D Ej psst. tak ty ! masz chwilę ? proszę zostaw opinię w komentarzu, chciałbym ją znać ponieważ bardzo się napracowałem