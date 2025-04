Skończył Ci się internet w telefonie? To żaden problem dla Buckshee - darmowy internet - TO DZIAŁA?

dawidus887

Darmowy internet na telefonie - brzmi to niewiarygodnie prawda? Jest to możliwe i jest to w pełni darmowe, aczkolwiek są małe haczyki!

Pierwszy haczyk - musimy być w jednej z sieci: PLUS, T-MOBILE (w tym Heyah), ORANGE, PLAY (musisz mieć conajmniej 10 groszy na koncie - nie pobierze ich)

Drugi haczyk - aby nasz internet działał - musimy mieć aktywowany pakiet internetowy i oczywiście aktywne połączenia wychodzące - nie musimy mieć żadnego wolnego transferu, po prostu musimy mieć wykupiony pakiet.

Trzeci haczyk - musimy oglądać reklamy - co około 5 mb zużytych przez nasze poruszanie się po internecie. Jest jeden plus - jeśli np. słuchamy radia i mamy wyłączony ekran - nie przerywa nam połączenia - tak samo jest jak mamy włączony ekran, a nie pominiemy reklam - aczkolwiek w tym momencie pokazuje nam po kolei reklamy.

Czwarty haczyk - Ograniczony przesył dzienny - 200 mb - to chyba wystarczy każdemu na dzienną porcję internetu na telefonie.



To koniec haczyków które odkryłem. Wielkim plusem jest to, że nie musimy nic płacić - po prostu oglądamy reklamy. Przesył danych nie będzie obciązał Twojego konta lub pakietu. Podczas gdy mamy włączoną aplikację w tle - możemy robić wszystko - przeglądać internet, słuchać muzyki, oglądać filmy. Wszystko. Minusem jest to, że na przykład nie możemy obejrzeć kilka reklam na raz, aby nam podczas oglądania filmu nie przerywało, aczkolwiek takie są minusy darmowego internetu.



Według mnie nie ma na co narzekać za dużo, ponieważ nie jest to nasza aplikacja, a jest to jeden z lepszych pomysłów jakie zostały zrealizowane w tej sprawie. Kiedyś można było tylko o tym pomarzyć, a teraz mogę sobie słuchać radia bez obaw o mój internet - mam tylko 1 gb internetu w pakiecie.



Niestety aplikacja jest aktualnie tylko na androidzie, aczkolwiek trzymam kciuki za to, aby użytkownicy iOS i Windows Phone mogli także z tego korzystać.



Co myślicie o takim pomyśle, który funkcjonuje? Według mnie to genialna rzecz!