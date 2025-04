Star Wars The Old Republic PORADNIK

Star Wars The Old Republic (SWTOR) to gra MMORPG produkcjiktóra jest oparta (jak sam tytuł mówi) na "świecie" Star Wars. Rozgrywa sie w czasach Starej Republiki.Są 2 frakcje: Imperium Sith'ów i Republika.Na każdą frakcje przypadają 4 klasyW Republice: Rycerz Jedi (Jedi Knight) Negocjator Jedi (Jedi Consular) Przemytnik ( Smuggler) i Żołnierz Republiki (Republic Trooper)W Imperium: Wojownik Sith ( Sith Warrior) Sith Inkwizytor (Sith Inquisitor) Łowca Nagród ( Bounty Hunter) i Agent Imperialny (Imperial Agent).Niestety w jakimś momencie może się okazać iż mamy za mały Level na pokonanie jednego Boss'a i cała praca w grze idzie w piz-Idzie w las :D.Ale ja mam poradnik (:D ) jak można temu zaradzić.Napoczątku oczywiście wybierzcie interesującą was klase - wolicie być dobrzy? wybierzcie Republike, źli?-Imperium, wolicie bić z bliska? wybiercie Jedi Knight lub Sith Warrior, wolicie bić z daleka? wybierzcie Trooper'a lub Agenta itd. Żeby mieć dosyć dobry lvl na koniec Tutorialu wykonujcie zadania poboczne które są dobrą odskocznią od zadań głównych. Na pierwszej planecie jest to wręcz! Na pierwszej planecie za zadania poboczne dostajecie w hu..:D. Ale pewnie spytacie "Co zrobić jeśli już nie jest się na pierwszej planecie"? Otóż gdy skończycie pierwszą planete w Ekwipunku bedziecie mieli taki przedmiot z ikoną XP. Jest to Boost XP'a. Działa on przez 3h... Uwaga!... gdy jesteście w grze! Czyli gdy sobie włączycie ten Boost i sie wylogujecie to.Przykładowo włączycie Boost i gracie 1,5h oraz następnie sie wylogujecie to czas sie zatrzyma i przy nastepnym logowaniu ( na to konto )macie nadal 1,5h Boost'a. Ponadto w skrzynkach Light vs Dark macie szanse na wydropienie Specjalnego Boost'a.