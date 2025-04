Battlefield 1 - Szukasz Wojennych Przygód ? To coś dla Ciebie!

JanexxPL

Szukasz niezwykłej prawdziwej przygody Pierwszej Wojny Światowej w grach ? To coś dla ciebie !

Artykuł dotyczący gry Battlefield 1.

Witaj Czytelniku! Chciałbym ci zaprezentować nową grę z firmy Electronic Arts (EA) i DICE. Nie dawno przed wyjściem Battlefield 1 , gracze zadawalali się Battlefieldem Hardline ...

Każdy na to czekał i o to powstało Battlefield 1.

Jeśli szukasz prawdziwych emocji , przeżyć żołnierzy w Pierwszej Wojnie Światowej , pieknej grafiki ale i też epickiej fabuły to dobrze trafiłeś bo ta gra jest właśnie dla ciebie !

Wcielamy się w żołnierza który musi powstrzymać złe losy swego przeciwnika i walczyć o swój teren .

Battlefield 1 zadawala też graczy trybem multiplayer który daje więcej godzin dobrej zabawy.

W trybe multiplayer mamy 4 klasy:

Medyk - Leczy i reanimuje swoich. Posiada on broń półautomatyczną.

Szturmowiec - Piechota , normalny uzbrojony żołnierz w karabin.

Żołnierz Wsparcia - Piechota , uzbrojony jak to przypadło jemu na karabin maszynowy.

Zwiadowca - Zwykły snajper uzbrojony w karabin snajperski lub wyborowy.

Ale , zostało jedno pytanie . Co się stało z klasą technika ?

I tutaj gracz ma teraz wybór czy zasiąść przy sterach czołga czy za sterami dwupłatowca , to twój wybór !

Mam nadzieję czytelniku że zachęciłem cię do zagrania w tą grę?

No to teraz proszę odmaszerować!