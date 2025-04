Lee Sin - ślepy norris

Podstawy lee sina !

Erly Game

Główną siłą w early gamie Lee Sina są ganki, counterganki lub counterjungle. Skup się na jednym z tych trzech. Jedną z moich ulubionych sposobów na countergank jest wejście przez lane’a (top lub mid) w krzaki i czekanie na słabszego dżunglera, na którego wiem, że w sytuacji 2v2 lub 3v3 sobie poradzimy. Część zarobionego złota spienięż na wardy. Kontrola mapy jest bardzo ważna. Spróbuj spinkować(controll ward) te małe krzaczki na środku rzeki koło barona lub smoka.



Late Game

W tej fazie właśnie Lee Sinowi opada damage. Staramy się wardować z Sightstone, gdyż w tej fazie gry ward hopy nie są aż tak przydatne. Kontroluj barona (spawn co 7 minut) i pamiętaj, że jeżeli przeciwny jungler ma wyższy lvl od ciebie, to nie staraj się force’ować objectivów, gdyż zwyczajnie ma mocniejszego smite’a i jest w stanie łatwiej Ci go zabrać. W teamfightach staraj się wykopać przeciwnego carry do swojej drużyny, kopnąć tak, aby podbić cały team lub zwyczajnie peelować dla swojego carry, gdyż kopniak jest całkiem dobrym disengagem



Te dwa momenty w grze są kluczowe dla lee sina im bardziej postarasz sie w nich tym bardziej rosną szanse na wygraną ale skoro juz mamy ułożoną grę i wiem kiedy co jak robić to przejdzmy do ganków.



Ganki

W erly game jest nie zwykle łatwo z gankować wystarczy uprzedzić o tym sojusznika! Zazwyczaj próbuję zaskoczyć przeciwnika i po uzyskaniu 3 lv odrazu gankuje mida/topa. Piszę top linerowi żeby nie pushował a daj się z pushować, następnie podchodzę pod aleję rzucam warda doskakuje z W obijam przeciwnika autoatakami rzucam Q i jak on już używa Flasha :) to używam ponownie Q i zabijam . Wygląda prosto ale gwarantuje, że jeśli zdobędziesz wprawe porsto też będzie wykonać!



To tylko podstawy ale mistrzem nie jestem wieć bez hejtu pliss :D