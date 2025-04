Gry oraz kreskówki Pokemon

BurzoMan

Założę się że każdy z was zna serię gier lub kreskówek Pokemon. Szczególnie kiedy wyszła gra Pokemon GO. Ambitny plan co nie?

Przechodząc do tematu znanych gier Pokemon. No bo na serio kto nie zna tych gier lub kreskówek? Sam zacząłem oglądać kreskówkę, i poza tematem szczerze polecam. Jeśli ktoś nie wie co to Pokemon/y to krótko wyjaśnię. Pokemony to stwory, które odpowiadają w tym bajkowm świecie za zwierzęta, lecz mają wspaniałe umiejętności dlatego używa się ich zwykle do walki. W samej grze wcielamy się w trenera, który wyrusza w wspaniałą podróż Pokemon. Naszym zadaniem jest walczyć o odznaki oraz łapać pokemony. Ale tak jak mówię nie ma tylko gier Pokemon. Przecież są kreskówki. Można i je oglądać, a można grać i oglądać jednocześnie. Pamiętam jak byłem mały gdy oglądałem z moim bratem te wspaniałe kreskówki. Teraz zupełnie ich nie pamiętam. I postanowiłem wrócić do tego. Mogę powiedzieć, że Pokemon to wspaniała kreskówka i gra, i zachęcam bardzo serdecznie do oglądania oraz grania w tę fantastyczną produkcję. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu o ile dotrwałeś ;) Do zobaczenia.