W jaki sprzęt powinieneś się wyposażyć na początku przygody z cs:go?

Zacznijmy od tego co najważniejsze - myszka.

Myszka- to naważniejsze urządzenie, dlatego też powinniśmy troszkę za nią wyłożyć. Przedział cenowy różny, w niektórych przypadkach płacimy tylko za firmę a możliwości myszy są takie same jak w tej tańszej o kilkadziesiąt złotych. Na początku zacznijmy od myszki z górnej ale nie najwyższej półki. Oczywiście myszka musi być optyczna, mam nadzieję, że o tym nie muszę przypominać.

Przed zakupem myszki warto poczytać recenzje dotyczące danego modelu . Dzieki nim podejmiemy lepszą decyzję. Najlepiej przeznaczyć na mysz 80-150zł. Tańsze będa tylko pieniędzmi wyrzuconymi w błoto.

Słuchawki - również bardzo ważne. Dzięki nim słyszymy naszych przeciwników a co za tym idzie znamy ich położenie. Na początku wystarczą nauszne za 50zł. Tańsze mogą sie zepsuć po chwili użytkowania a te na sam początek w zupełności wystarczą.

Podkładka - jak samochód bez beznyny tak myszka bez podkladki nie bedzie działać tak jak trzeba. Tutaj również nie są to duże koszta. Za 20zł w zupełności zakupimy podkładkę dobrej jakości. Ważne aby kupić dośc duża podkładkę żeby podczas gry myszka nie zjeżdzała na biurko.

Klawiatura - Klawiatury mechaniczne to koszt w okolicach 200zł. Jednak na początku przygody cs;go zwykła, działająca klawiatura powinna wam wystarczyć

Mikrofon - Wystarczy ten za kilkanaście złotych. Ważne by twoja drużyna zrozumiała informację, które chcesz im przekazać. Nie może być szumów i pisków. Zakłóceniami tylko zagłuszysz swoim kompanom rozgywkę i odbierzesz przyjemność z gry.



Warto pamiętać, że dobry sprzęt nie jest gwarancją sukcesu. Tak jak w piłce nożnej drogie korki nie sprawiają, że grasz jak Messi tak dobry sprzęt nie sprawi, że będziesz grał jak Pasha. Tylko dzięki godzinom treningów nabierzesz potrzebnych umiejętności.