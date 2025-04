Słuchawki z HYKKER - RECENZJA

Wojstar

Słuchawki te wyszły na rynek w Lipcu ,a więc bez zbędnego pisania zaczynajmy recenzję.

Rozmiarem są dosyć duże ,posiadają mikrofon składany (dobrze się sprawuje) i są zrobione z plastiku ,który się łatwo zarysowywuje oraz materiał skóropodobny jaki "otula" (nie mogłem znaleźć innego słowa xD) nam uszy oraz jest na samej górze. Po bokach słuchawek znajdują się światła led... Świecą się w kolorze takim jakim zakupiliśmy słuchawki... Słuchawki mają parę kolorów do wyboru ,ja mam osobiście niebieskie. Kabel jest wytarczająco długi do laptopa ale jak spradzi się na PC to nie wiem bo jednak korzystam z zwykłego laptopa.

Co do dizanju przypominają mi tanie ale szpanerskie słuchaki z podświetleniem led. Są z stereo.



Co do ceny to Lipcu były w Biedronce i kosztoawły mnie, bodajże bo dokładnie nie pamiętam 40 zł i ta cena idealnie do nich pasuje.



SKŁAD:



- słuchawki

- pudełko xD

- instrukcja obsługi

- karta gwarancji



PLUSY, MINUSY:



+ składany mikrofon

+ podświetlenie led

+ wygodne

+ ładny desing

+ długi kabel



- plastki łatwo się zarysowywuje

- światło led jes efektywne tylko w nocy



RECENZJA

Te słuchawki są dla nowych graczy ,oceniłbym je w skali 1/10 na około 8,5/10 - DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM