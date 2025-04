Poradnik Do Rengara -Czyli jak poprawnie drapać kotkiem

Witam jestem graczem Ligi Legend , który jest bardzo doświadczony w grze bohaterem o imieniu Rengar.

Pisząc ten tekst pragnę zachęcić Cię do sprawdzenia swoich sił, tą własnie postacią.

Udzielę Ci kilka bardzo ważnych wskazówek które pozwolą rozpocząć Twoją niesamowitą przygodę

z kotkiem nie małym i milusim kiciusiem, lecz wielką kocią bestią.

Serdecznie zapraszam do poświęcenia mojej pracy kilku minut

1.

2

.

Na początek musimy zdecydować czy nasz kotek ma one-shotować każdego czy może lepszym pomysłem będzie dodaniem do ekwipunku kilku przedmiotów z punktami zdrowia, pancerzem bądź redukcją magii.Gdy gramy jako assasin:a)zakupujemy ostrze dorana bądz tarczę dorana i 1 miksturkę odnawiającą nasze punkty zdrowiaZaczynamy z Q czyli umiejętnością którą maxujemy jako pierwszą kolejną umiejętnością bedzie nasza umiejętność E na koniec dodajemy punkt w Wb)Jako leśnik zaczynamy zakupując maczetę łowcy oraz 3 mikstury które odnawiają nasze brakujące hpCzyszczenie obozów zaczynamy od Czerwonego buffa następnie idziemy na skalniaki, wilki i blue. Cofamy do bazy kupujemy talizman łowcy warda i potkę i wracamy czyścić las z potworkówUmiejętność maxowana się nie zmienia(Q), ale drugim wyborem bedzie umiejętność przypisana pod klawisz WJako Rengar najważniejsze jest dla nas początkowe farmienie się w jungli pomoc innym liniom przed 4 poziomem moze być mało efektywna czesto brakuje nam obrazeń.Po tym gdy dokonamy pierwszych ganków (2-3) idziemy farmić dalej aż do 6 lvl następnie gankujemy bota przy użyciu ultimate umiejętności.Gdy uda nam się zabić kilka osób mozemy rozpocząć podejmowanie walk 2 vs1.Poukończeniu itemku do jungli(polecam czerwony) na ad budujemy hydrę oraz krwiopijec co pozwoli nam utrzymać się w walce na dłużej.Kolejnymi przedmiotami są natomiast ostrze nieskączoności czarny tasak buty na redukcję czasu odnowienia.Jako top laner przedewszystkim musimy farmić i pushować przeciwnika jednocześnie utrzymując rzekę w wizji.Po osiągnięciu poziomu 6 możemy spróbować zabić enemy mid'a ponieważ we wczesnej fazie gry bedzie miał cięzko wygrać 2 vs 1.Po udanym ganku zaczynamy budować hydrę po jej ukończeniu budujemy yoummu i reszta przedmiotów nie zmienia się w porównaniu do junglera.Pamiętając o wizji na rzece powinniśmy starać się przepushowywać miniony na wieżę i jak najszybciej ją zniszczyć, po zniszczeniu wieży odpalamy R i idziemy na mida.POMDUMOWUJĄCMój poradnik to zbiór informacji dla graczy początkujących nie jest on stworzony dla Rengar mainów ponieważ każdy z nich ma tę wiedzęw małym palcuchcę życzyć powodzenia osobą które sprubują zagrać kotkiem po tym jak przeczytali ten poradnikjednocześnie dziękuje jeśli to czytasz poniewasz dotarcie do tego fragmentu jest dla mnie bardzo ważne powodzenia na summoners rift CześćPoradnik napisany w 100% napisany samodzielnie proszę o nie powielanie go na stronie bez mojej zgody Pozdrawiam TakBardzoGG