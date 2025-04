Black Friday! Czyli na co zwrócić uwagę przed promocjami

Już niedługo rozpocznie się wielki dzień promocji jakim jest Black Friday. Zwyczaj, który przypłynął do nas ze Stanów Zjednocznych jest bardzo atrakcyjny dla ludzi lubiących gorące zakupy, ale też dla długo planujących łowców promocji. Zapraszam do artykułu!

W skrócie jest to ostatni piątek listopada (25.11), w który wszystko tanieje. Promocje jednak nie zaczynają się od kilku procent, tylko od kilkudziesięciu. Dotyczy to także usług w firmach, które też uczestniczą w tym dniu. Jest to bardzo korzystne nie tylko dla kupującego, ale też dla sprzedawcy, może on wtedy zareklamować swoje produkty i usługi za prawie darmo, ale dzięki temu może w przyszłości zyskać potencjalnych klientów. Jednak nigdy nie jest tak, jakby się to planowało. Na co należy zwrócić uwagę podczas piątkowego szaleństwa? Na poprzednią cenę. Przed zamawianiem czegoś na ostatnią chwilę, warto zrobić porządny research przed promocją i zanotować gdzieś cenę produktu, a następnie sprawdzić ją w piątek, czy faktycznie jest niższa. Niektórzy sprzedawcy (nie będę wymieniał z nazw, żeby nie robić pseudo reklamy) przed promocjami zawyżają cenę o dużą kwotę, aby później sprzedać po tej samej lub niewiele niższej cenie. Zamawiając przez internet, zawsze należy rozpakować paczkę w obecności kuriera, aby potem nie było kłopotu z reklamacją jeśli towar jest uszkodzony lub co gorsza jest niezgodny z zamówieniem. Drugą i ostatnią tutaj wymienioną zasadą będzie sprawdzenie jakości towaru przed promocją i w jej trakcie. Dotyczy to niestety tylko sklepów stacjonarnych, ale dla części kupujących może okazać się to zbawienne.

Zostało nam już tylko czekać do piątku i wydawać pieniądze (nasze lub naszych rodziców ;> ), ale z głową i chłodną analizą, żeby nie zrobić sobie później przykrości.

/FallenGre