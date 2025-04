Morda112

A więc gry z otwartym światem mają wiele super żeczy w sobie np. eksprolacja. Można znajdywać wiele sekretów, nawiązań do poprzednich części lub innch gier. Mi najbardziej pdoba się gra The Elder Scrolls V: Skyrim jest bardzo rozbudowana ma bardzo dużo misji pobocznych oraz najlepsze klimat. Fabuła opowiada o smoczym dziecięciu kture prawie straciło głowę lecz smok uratował życie. Można stworzyć własną postać i rozbudowywać jej drzewko umiejętności. Teraz gra Borderlands 2 ona ma troche miej otwarty świat niż Skyrim lecz nadrabia to komiksową grafiką. Też rozbudowuje się drzewko doświadczeć nie jedno a nwet trzy drzewka. Jest duża rużnorodność broni granaty, pistolety, strzelby, karabiny maszynowe, SMG, snajperki oraz wyrzutnie rakiet. Niebende wiencej pisał na temat tej gry, najlepiej kupcie ją sobie i zobaczcie sami. Dead Island polska gra ktura jest bardzo fajna. Opowiada o czwórce ludzi ktuży są na wyspie i nagle zombi atakuje wyspe. W prologu jest się w hotelu z kturego uciekamy do domku nad oceanem w kturym są tybylcy. Oni pomogą nam się wydostać z tej wyspy lecz paru zginie. Są trzy drzewka umiejętności pierwsze jest od furi drugie od walki a trzecie od przetrwania. Gra ma pare lokacji wyspe, miasto, dżungla, wienzienie, laboratorium. Każda ma różnych nowych zombi i różne klimaty. Jest też kontynuacja pierwszej odsłony o nazwie Dead Island Riptide biorą w niej udział te same postacie ponieważ nieudało im się uciec z wyspy i londują na drugiej. Ma ona te same żeczy co pierwsza odsłona lecz według mnie ma lepszą fabułe. KONIEC Morda112