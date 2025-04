World of tanks console : Nowy czołg premium "Boilermaker" gości na konsolach .

Dane techniczne itd ...

-Boilermaker jest 6 tierowym pojazdem średnim nacji brytyjskiej .

-Posiada 750 punktów zdrowia (HP) .

-Maksymalna prędkość 35 km/h .

-Prędkość obrotu 40 .

-Prędkość obrotu wieży 39 .

-Pancerz kadłuba : przód 51/ boki 38 / tył 38 pancerz wieży : przód 76 / boki 51 / tył 51. Ale warto podkreślić iż płyta głowna jest skontowana jak i wiele elementów czołgu a umiejętne ''kontowanie'' tym czołgiem sprawia w niektórych sytuacjach nie do ruszenia tego pojazdu , jak i również posiada przy lufie pancerz bardziej złożony z wielu kombinacji ...

-Działo 76,2 mm

-Boilermarker może wnieść ze sobą 77 sztuk pocisków na pole bitwy .

-Uszkodzenia 113-188

-Penetracja 128-214

-Szybkoszczelność pocisków/min 12,77

-Zasięg widzenia (M) 370

-Losowanie -2+2

-Profity z czołgu premium : 30 proc więcej srebra , 30 proc więcej pd , przyszpieszone szkolenie załogi .A niektóre czołgi mają lepsze losowanie , dobieranie przeciwników np. o tier niżej :)

Ogólnie Boilmeaker można zdobyć poprzez robienie misji lub poprzez kupienie za złoto .Boilmeaker jest to świetny średni czołg nadający się do wielu warunków. Można grać nim "na wieżę" pinieważ posiada mocną i dobrze osłoniętą wieżę, garnki ( włazy dowódcy ) są małe dość przez co trudniej jest trawić przeciwnikowi w nasze słabe miejsce , czołg ten dobrze radzi sobie w terenach leśnych , bagnistych jak i miastowych tylko czasami może nam brakować depresji działa ... Czołgiem tym polecam znajdować się gdzieś na bokach bitwy lub na tyłach i czekać na odpowiedni moment bitwy aby wkroczyć do walki , przypominam iż jeżeli wylosuje nas na "topie" ( jesteśmy jednym z najwyższych tierów ) powinniśmy grać bardziej agresywniej i odważniej ale nigdy nie wolno lekceważyć wroga :)) Moja opinia jak na ten moment jest jak najbardziej dobra o tym czołgu polecam wszytkim ten czołg lecz nie polecam kupować za złoto ponieważ może ktoś się na nim zawieść , jak i również nowym graczą polecałbym jakiś cięższy czołg ponieważ Boilermaker nie ma najlepszego pancerza a wiadomo że początkujących ciągnie na pierwsza flankę, i tym czołgiem trzeba myśleć jak gramy i w jakiej sytuacji możemy się znaleźć lub jesteśmy i podjąć do tego odpowiednie kroki ... Za wszelkie błedy najmocniej przepraszam :)))

Boilermaker jest to tak naprawdę modyfikacjom słynnego shermana Firefly.Który jest zaś modyfikacją amerykańskiego czołgu średniego M4 Sherman .Boilermaker różni się od zwykłego Firefly przede wszytkim wyglądem , posiada pasy gąsienic , 3 na przodzie jak i na bokach czołgu jak i również na bokach wieży . Fabryczny kolor tego czołgu jest to mocny zielony kolor . Jak i również Boilermaker jest ulepszony technicznie względem zwykłego Firefly ...