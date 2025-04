TANIA myszka dal graczy - RECENZJA (Tracer hornet)

Wojstar

Przepraszam ,że ucieło zdjęcie ale nie przedużając przejdźmy do samje recenzji :)

WIZUALNIE:



Ta myszka jest przeznaczona dla początkujących graczy ,którzy dużo nie wymagają. Pod względem estetyki nie jest tak źle jak mogło by się wydawać. Korzystam z tej myszki około 5 miesięcy i jestem z niej dosyć zadowolony ,ogólnie wypada dobrze ,ma podświetlenie led oraz nie posiada swojego własnego oprogramowania i nie posiada dodatkowych przycisków tylko podstawowe znajdujące się w każdej myszce. Po 5 miesiącach codziennnego użytkowania nie zauważyem żadnych powawżnych rysek, jednym z większyczh minusów jest to ,że kurz zasiedla się w małych szparkach a wyglądem wygląda na nowoczesną mysz.



DANE TECHNICZNE:



- poświetlenie led (niebieski ,różowy ,czerwony, fioletowy)

- DPI (800 ,1200 ,1600 ,2400)

- kabel usb (140 cm)

- dosyć duża



WIELKOŚĆ ,KSZTAŁT:



Co do wielkości to ta myszka jest dosyć duża i dobrze wpasowywuje się w renkę ,jak korzystam z myszki więcej niż 4 godziny myszka daje uczucie niewygodnej. Kształt jest widzoczny na zdjęciu ale jak by o nim opowiedzieć to po bokach na samym dole ma takie odstające kawałki ,które są umieszczone na palce i w rzeczywistości myślę ,że nie są nawet potrzebene bo i tak nie podpierają mojego palaca (przykładowo).



PLUSY I MINUSY:



+ dobry wybór dpi

+ możliwość podświetlenia

+ długi kabel

+ mało zbędnych przycisków

+ brak zbędnego oprogramowania



- kurz łatwo wchodzi w szparki

- po długim korzystaniu jest nie wygodna

- dobra cena



CENA:

W sklepie Media Mark i Media Expert myszkę spotkałem w cenie 50 - 60 zł ,a na allegro za 30 - 40 zł P.S posiadam myszkę z allegro i dobrze się sprawuje :P



ZAKOŃCZENIE

Myszka ogółem sprawuje się dobrze ,ma więcej plósów niż wad a dokładnie mówiąc myszka jest dla początkujących graczy - polecam do CS:GO.