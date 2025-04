Pancerniki posiadają silne opancerzenie oraz dużą siłę ognia, ale są stosunkowo wolne.

Niszczyciele są szybkie uzbrojone w działa i torpedy, ale bardzo wrażliwe na ostrzał.

Krążowniki plasują się pomiędzy pancernikami i niszczycielami pełniąc rolę okrętów wsparcia.

Lotniskowce są wrażliwe na ostrzał, ale mogą atakować przy pomocy samolotów cele nie będąc wykrytymi przez wrogie jednostki.

World of Warships jest grą wydawaną przez firmę Wargaming znaną przede wszystkim z takich produkcji jak World of Tanks i World of Warships. Tym razem akcja dzieje się na morzu.Gra World of Warships przenosi nas na morza i oceany. Dowodząc okrętami należącymi do 4 różnych klas (pancerniki, krążowniki, niszczyciele oraz lotniskowce) mamy za zadanie zniszczyć okręty wrogiej drużyny lub przejąć punkty strategiczne.Każda klasa jednostek posiada określone paramertry, które wpływają na sposób prowadzenia jednostek.Dodatkowym urozmaiceniem jest podział okrętów na 10 poziomów. Statki wyższych poziomów charakteryzują się najczęściej lepszym pancerzem i większą siłą ognia niż jednostki niższych poziomów.Innym urozmaiceniem jest poziom wyszkolenia dowódcy okrętu. Kapitan może wpływać, w zależności od umiejętności, na jeden lub kilka parametrów okrętu.Podsumowując gra ma swoją dynamikę, ale bitwy trwają zdecydowanie dłużej niż w World of Tanks i World of Warplanes. Moim skromnym zdaniem gra jest dedykowana fanom marynistyki, ale inni gracze też mogą czerpać z niej przyjemność.PozdrawiamDON123