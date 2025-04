dada985

Może zacznijmy od tego czym jest resel?A więc jest to kupowanie czegoś ''po taniości'' i sprzedawanie drożej.

Ressel można zacząć już od powiedzmy 10kk najlepiej z medalem , kupuję się wtedy Pióra Anioła ,Olbrzymki,głośniki, można także , ziarna mocy, gilliony i proszek cella.(Wszystko na czym da się zarobić chociaż 100g).Od czegoś trzeba zacząć..W miarę z czasem skupuję się Nosdolary,Itemy z Nosmarketu,Pety,Pojazdy,osłonki u6/7,Sp które można kupować od 1j do 99+15 ponieważ każdy zarobek się liczy i pomaga w kupowaniu więcej.Taki prawdziwy ressel najlepiej zacząc ze 100kk i medalem ,aczkolwiek jeśli znajdzie się przedmiot na którym można dużo zarobić to można zacząć wcześniej. To zależy tylko od was kiedy zaczniecie i ile zarobicie! Nie każdy musi znać się na np.: osłonkach , bo nawet jeden z lepszych resselowiczów Pain_Finanse nie zna się na tym lecz kupuje to czego jest pewny i zarabia ;)

On zaczynał od ~42kk i medalu, jak już mówiłem to zależy tylko od was i od waszego sposobu na zarobek.Możecie powiedzieć skąd ja zarobie aż 100kk i medal ? Możecie dropić piórka , lecz to czasochłone , lub poczekać do wszelakiego eventu typu; zimowego,wiielkanocnego ,haloowen,itp i wtedy możecie skupować boxy i przedmioty eventowe oraz przy okazji robić rajdy.

Możecie na początku skupić się na kupowaniu eq na 45-55lvl i zarabiać na takich Mieczach Elvinach oraz innych przedmiotach do których macie pewność.Bardzo ważna rada ;Używajcie medalu , aby sprawdzić cenę i sprawdzajcie ile już dany item jest w Nosbazarze ponieważ nie które przedmioty długo schodzą . Dlatego jeżeli nie chcecię długo czekać nie polecam ich. Podsumowując jeśli masz czas , chcesz zarobić i uważasz siebie za osobę która może podołać temu wyzwaniu? Ressel jest właśnie dla Ciebię.Więc jedyne co mogę teraz zrobić to życzyć Tb powodzenia i szybkiego zarobku ;)