Recenzja gry WarFrame

TheKajdan321

WarFrame, gra o przyszłości naszego układu Słonecznego wciąż zyskująca na popularności. Warto przeczytać, warto zagrać!

WarFrame to gra kooperatywna, sci-fi, z widokiem trzecioosobowym bardzo szybko zdobywająca na popularności. Mimo iż jest darmowa sprawia wrażenie gry, która mogłaby kosztować bardzo dużo, ponieważ jej niesamowita grafika, cudowna rozgrywka i ciekawe tryby gry zarówno dla gracze vs AI jak i gracze vs gracze wskazują na coś innego. Bardzo szeroki wybór klas i w późniejszych fazach gry ich wersji Prime (lepszych) tak samo zresztą jak i broni pozwala graczom na bardzo ciekawe kombinacje. Zaczynając jednak od "fabuły", jeśli można to tak nazwać: gracz wciela się w tytułowe WarFramy, czyli dokładniej zbroje, które można zmieniać dowolnie (oczywiście jeśli fundusz pozwoli), którymi kierują Tenno. Tenno to rasa wyglądająca jak ludzie prowadząca wojny z trzema innymi (niegrywalnymi) nacjami: Grineer, Corpus oraz Plaga. Każda z nacji charaktryzuje się różnymi cechami, dzięki czemu rozgrywka jest bardziej zróżnicowana. Wiele różnych ciekawych map i kilkanaście trybów rozgrywki powodują, że każdy poziom w kampanii jest niepowtarzalny. Podsumowując gra nadająca się praktycznie dla każdego, łatwa w zrozumieniu i przyjemna w rozgrywce. Tak naprawdę jedyną wadą jest to, że zajmuje dużo miejsca oraz dość często jest aktualizowana i wciąż ulepszana (to akurat nie wada). Dla graczy, którzy ogarną rozgrywkę i zaczną grać już regularniej polecam rejestracje na stronie warframe.market.com. Dzięki tej stronie zdecydowanie łatwiej kupić i sprzedać przedmioty prime, będące dotego w o wiele lepszych cenach niż normalnie.