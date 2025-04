Darmowe euro na Steam? Darmowe Riot Points?!

ILooorysek

Dziś opowiem wam jak nie dać się oszukać przez złodziei i scamerów

Nie raz już dostaliście od znajomych wiadomości typu ,,Siema, klikniesz w link? Brakuje mi 9 kliknięć do Soraki z Zakonu Banana!!''

Nie dajcie się oszukać, po kliknięciu w link baza ich danych automatycznie przechwytuje takie informacje jak zapisane hasło do Steam, League of Legends czy innych tego typu gier granych na waszych komputerach. Nowy komputer? Format? Jeżeli przed zrozumieniem że to nie działa dużo w to klikaliście, to już po was. Często bywają ataki w których ofiary zamiast odzyskać konto tracą je zupełnie. Polecam przeczytać takie artykuły jak 13 latek chciał ukraść konto Steam i z oprawcy stał się ofiarą jednak w tym wypadku nie miał doświadczenia ze stroną wyłudzającą. W każdym przypadku na koniec będziecie musieli wypełnić reklamę, która okaże się zabieraniem pieniędzy z konta. Mnie okradli na 70 zł po TYGODNIU po czym się zorientowałem i wyłączyłem usługę. Było to 2 lata temu. To co mnie interesuje najbardziej to jakim cudem więcej jest scamerów na Steam niż w LoL'u ? Patrząc na Steam Guard, mobilne tokeny, potwierdzanie mailem a patrząc na samego maila to sam się temu dziwię. Ok, już wróciłem. Steam ma większe community jednak LoL też ma niemałe. Przytoczę także regulamin z pewnej strony ,,Koszt usługi to 4,92 zł brutto za każdy SMS otrzymany w ramach subskrypcji. W ramach usługi użytkownik otrzymuje maksymalnie 3 SMS/tydzień oraz dodatkowy SMS po aktywacji subskrypcji. Łączny koszt usługi w okresie miesiąca to: 68,88 zł brutto. Pobranie wybranych elementów multimedialnych może ponadto wiązać się z opłatami za transfer danych, zgodnie z cennikami operatora''



4,92ZŁ ZA KAŻDY SMS ? Jakim cudem ja zapłaciłem 70 zł w tygodniu jak jest 70zł w miesiącu? Widocznie trafiłem na ostrzejszy regulamin. Pobranie wybranych elementów multimedialnych? Co, mamy ściągać zdjęcia IPhone? Bez sensu





Pamiętajcie, jedyna działająca strona gdzie dostaniecie coś za darmo to gamehag.com

Korzystam od dnia ale już wiem że jest to mój faworyt

Pozdrawiam serdecznia autora

LoRySeK