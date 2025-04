Pantajemnica

Witam, dzisiaj napiszę 10 powodów dla których warto zagrać w Hearhstona, czyli w jedną z najlepszych karcianek ( przynajmniej moim zdaniem )

Zapraszam!

1: Gra NIE jest drużynowa, co sprawia że nie będzie sytuacji typu : omg report noob"

2: Gra jest prosta i przyjemna.

3: Gra jest nawiązaniem do gry Word of Worcraft, czyli wszystkie karty są z tej gry.

4: Tą karciankę stowrzył Blizzard, słynne studio, które stworzyło także Overwatcha, Word of Worcraft itd.

5: Gra jest prosta dla nowych graczy, oraz ma przyjemną grafikę.

6: Gra jest darmowa

7: W grze jest bardzo dużo kart, oraz ciągle dochodzą nowe.

8: Gra jest bardzo rozbudowana, ma pare trybów m.in. Karczemna bójka czy arena.

9: Gra potrafi rozbawić, szczególnie w trybie przygoda, gdzie teksty niektórych postaci portafią tak skutecznie rozbawić, że spadłem z krzesła.

10: W hearhstone gra wiele ludzi, co sprawia że nieważne o której godzinie gracie, i tak po paru sekundach znajdzie ci przeciwnika.

Mam nadzieje że zachęciłem was do zagrania w Hearhstone: Heroes of Worcraft. Zapraszam do komentowania, ja już się z wami żegnam, do zobaczenia cześć!!



Ps: piszcie jaki poradnik chcecie następny!



11: Na koniec sezonu , jeżeli osiągneło się przynajmniej 20 rangę, zyskuje się skrzynie z między innymi kartami, oraz pyłem do tworzenia kart!!