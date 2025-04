W tym poradniku do gry League of Legends chciałbym uprościć życie graczom którzy chcą mainować ezreala lub po prostu spodobała im sie postać i poszukują kilku wskazówek jak nią grać. No to zaczynamy!

Kim jest sam Ezreal ? - Ezreal to postać oparta na atakach fizycznych jak i również swoich umiejętnościach, jest zaliczny do Strzelców czyli w skróce ADC ( Attack Damage Carry )

Gra się nim na dolnej alei wraz z supportem.

Na Ezreala jak i na kazdego ADCarry w tym sezonie bierzemy Flasha (błysk) oraz Uzdrowienie.

Runy na Ezreala to standardowe runy jak na każdego adc - w Markach Attack Damage, w Sealach Armor, w Glyphach Magic Resist a w Quintesencjach 3x Attack Speed.

Na początku opisze skille ezreala :

Pasywna umiejętność : gdy Ezreal trafi jakąś umiejętnością we wrogiego bohatera lub stwora zyskuje prędkość ataku która skaluje się do 5 stacków.

Q : Q Ezreala wystrzeliwuje salwę przypominającą autoatak lecz zadaje ona więcej damage niż sam autoatak Ezreala, ponadto gdy trafimy neutralnego potwora, miniona przeciwnika lub samego przeciwnika, wszystkie cooldown wszystkich naszych umiejętności zostaje zmniejszony o 2 sekundy w tym Q które użyliśmy.

W : Wystrzeliwuje salwę podobną do Q lecz salwa ta przenika przez stwory (miniony), gdy trafimy w sojuszniczego bohatera naszym W zyskuje on attack speed w zależności od wymaksowanego W.

E : Działa identycznie jak flesz, lecz przy używaniu namierza najbliższy cel i wystrzela w niego coś w stylu autoataku Ezreala.

R : Cóż jak to opisać, Ezreal wystrzeliwuję "Celną Salwę" grubości mniej więcej rakiety Jinx czy arrowa Ashe, Salwa ta leci przez całą mapę jak te dwie superumiejętności które podałem jako przykład zadając obrażenia wszystkim wrogim jednostkom napotkanym po drodze.

Przejdźmy do maksowania umiejętności na Ezrealu :

Na pierwszym levelu bierzemy Q co pozwoli nam łatwiej lastchitować miniony oraz czyścić pierwszy wave stworów, na drugim poziomie bierzemy E, co ułatwi nam ucieczkę w razie potrzeby a na trzecim poziomie nie bierzemy W tylko maksujemy jeszcze raz Q ,żeby zwiększyć jego moc ponieważ W nie bije aż tak dużo ,żeby przydało nam się w potyczkach na trzecim poziomie na linii, na 4 poziomie dopiero dodajemy punkt w nasze W.

Później Maksujemy w kolejności Q>E>W>R (wiadomo ,że R bierzemy na 6,11 oraz 16 poziomie bohatera czyli kiedy jest tylko możliwe)

Warto pamiętać ,że E nieważne jak zmaksowane zawsze zabiera nam 90 punktów many które zawsze powinniśmy sobie zostawić w razie użycia E przy ucieczce.

Build :

Startujemy z mieczem dorana oraz miksturami leczącymi.

Po pierwszym powrocie do bazy czyli najlepiej gdy będziemy mieli w kieszeni 700 złota kupujemy łzę boginii która później przerodzi nam się w Manarune.

Buty na Cooldown reduction.

Blade of the ruined king (BOTRK) - Ostrze Zniszczonego Króla

Gauntlet - Lodowa Rękawica (bądź Moc trójcy, lecz według mnie rękawica jest dużo silniejsza przy wystackowanym Manarune)

Piąty item to oczywiście Pozdrowienia Lorda Domienika czyli troszku przebicia pancerza (teraz Destrukcja)

Ostatni item wybieramy Sytułacyjnie, może to być Guardian Angel może to być QSS, Krwiopijec do zwiększenia leczenia z autoataków, Całun Banshee, do wyboru do koloru.

Masterki jakie gramy na ezrealu to 18/12/0 w czym 18 kluczowa masterka w pierwszym drzewku to Ferwor Walki, gdyż stackuje się on świetnie z naszą umiejętnością pasywną, a 12 kluczowa masterka w drugim drzewku to Destrukcja rosnąca wraz z poziomem bohatera.

Gameplay :

W początkowej fazie gry Ezreal jest silny ze względu na swoje Q, może łatwo pokeo`wać swoich przeciwników na linii tracąc przy tym tylko 36 punktów many (jedno Q).

Staramy się farmić ile wlezie, wracamy po łezkę i stackujemy aż osiągniemy manarune.

Srodkowa faza gry : Gdy rozpoczną się teamfighty stoimy zawsze z tyłu, obijamy przeciwników ze swojego Q, nie wchodzimy zbyt głęboko, nigdy nie zaczynamy bitwy gdy wystarczająco nie spoke`ujemy przeciwników !

Pamiętamy o zchodze na Smoki kiedy jest to tylko potrzebne ponieważ dolna aleja mieści się tuż przy smoku.

Końcowa faza gry : Podczas teamfightów tak jak w środkowej fazie gry stoimy zawsze z tyłu, nigdy nie wchodzimy pierwsi ani nie inicjujemy bitew.

Poke`ujemy z naszego Q ile tylko się da, a gdy nasz tank/frontlane bądź po prostu champion inicjujący bitwy zacznie potyczkę, staramy trzymać się zawszę z tyłu, nasze Q pozwala nam dokładnie bić z daleka, pamiętajcie również ,że gdy wasz top laner/jungler/mid laner zainicjuje teamfight używamy od razu naszej superumiejętności aby na początku walki każdy przeciwnik stracił jak najwięcej życia.

To tyle porad na temat grania Ezrealem, dziękuje za uwagę, Dawid :)