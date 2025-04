KROTKI PORADNIK JAK WBIC DIAMENT W LIDZE!

Kasunio

Zapraszam do przeczytania ;D

A więc kilka krótkich zasad, które mogą Ci się przydać.



Jeśli przegrywasz kilka gierek z rzędu i za każdym razem przeciwnicy piszą Ci prowokujące wiadomości lub sojusznicy "flejmią" twoją grę, najlepiej jest takich graczy zmutować i grać swoje. Należy również po każdej dobrej akcji czy zabójstwie twojej drużyny pisać im motywujące wiadomości typu "gj", "nice", "wp", na pewno dowartościuje ich to i będą grać lepiej ;).



Ja osobiście do diamentu wyszedłem grając supportem oraz junglą, więc na tych dwóch pozycjach się dzisiaj skupimy. Na początek jungla. Najlepiej jest wziąć coś tanky, z obrażeniami oraz mobilnego. Polecane picki przeze mnie to Zac, Lee Sin, Kha'Zix oraz ewentualnie Shaco i Evelynn, ale należy wtedy dobrze ogarniać gierkę, gdyż zarówno Shaco jak i Eve nie są zbyt tanky (wszystko zależy również od buildu) ;D. Można nimi łatwo zniszczyć przeciwnika poprzez counter-junglę przez co będzie grał on gorzej niż normalnie by to czynił i może to ponieść twoją drużynę do zwycięstwa. W "lejcie" powinno się assasynami wyłapywać pojedynczo przeciwników po czym dołączać do drużyny i pushować linie, a jako np. Zac chodzić cały czas z drużyną i ładnie wbijać się w kilku przeciwników :D Po przećwiczeniu tego na kilku normalkach można śmiało od razu iść na rankedy i zacząć wygrywać :D



Drugą linią, nie ukrywam mniej wymagającą jest support. Mówię mniej wymagającą, ale dobry support potrafi nie jedną gierkę obrócić z przegranej w "izi wina". Polecane przeze mnie picki to Janna, Nami oraz Braum i Alistar.



Janną powinno się stać cały czas z naszym kochanym ADC i pomagać mu, dając tarczę (umiejętność E) oraz w przypadku wbijających się na nas lub naszego teammate'a przeciwników odrzucać ich (umiejętnością Q), a teamfightach również uzdrawiać i disengage'ować kilku przeciwników swoją umiejętnością specjalną (R). Oczywiście maxujemy E! Należy również pamiętać, że jest to defensywny pick i nie należy nim wbijać się tzw. "yolo" w kilku przeciwników :D Build polecany przeze mnie, z którym możemy przegrać tylko mając wyjątkowo słabą drużynę to po kolei:

a) zaczynamy kupując niebieski item na supporta i kilka potionków, oczywiście nie zapominając o żółtym trinkecie,

b) po pierwszym recallu staramy się uzbierać już 800 golda, za co kupujemy przedmiot na wardy i zmieniamy trinketa na czerwony, lub jeśli nam się nie uda to ulepszamy niebieski przedmiot startowy i dokupujemy potionki,

c) następnie staramy się kupić wszystkie z tych przedmiotów zależnie od przebiegu każdej gierki możemy kupować w różnej kolejności:

1. Roszczenie Królowej Lodu (Frost Queen's Claim) lub jeśli ktoś preferuje monetke - Talizman Wstąpienia (Talisman of Ascension).

2. Rubin Widzenia (Ruby Sightstone).

3. Buty Mobilności (Boots of Mobility).

4. Ognisty Trybularz (Ardent Censer) lub Tygiel Mikaela (Mikael's Crucible).

5. Naszyjnik Żelaznych Solari (Locket of the Iron Solari).

6. Portal Zz'rot (Zz'Rot Portal).





Jako Nami natomiast możemy grać troszeczkę bardziej agresywnie. Ułatwia nam to nasza umiejętność (W) która dobrze użyta potrafi bardzo dobrze zpoke'ować przeciwników oraz uzdrowić naszego kolegę z drużyny. Dobrze użyta "bańka" (nasze Q) może na lini dać naszemu ADC jakieś zabójstwo, a w teamfightach w połączeniu z naszym ultem możemy bardzo ładnie zmienić bieg walki :D Oczywiście w między czasie dajemy nasze E czyli dodatkowe obrażenia podczas autoataków, a także każda nasza umiejętność przyspiesza na chwilkę sojuszniczy cel ;)

Build na Nami wygląda bardzo podobnie do Janny, aczkolwiek nie powinniśmy budować Ognistego Trybularza (Ardent Censer), tylko Tygiel Mikaela (Mikael's Crucible). Osobiście również preferuję zamiast butów mobilności - butki pod zmniejszenie czasu odnowienia ;).



Nadeszła pora na opisanie trochę tanków, którymi gram czyli Alistar i Braum. Jest z nimi tak samo jak z postaciamy wyżej, tzn. Braum bardziej pod defensywę, a Alistar do agresywnego grania i wbijania się w przeciwników (pozwolić sobie na to możemy dzięki naszemu ulti!).



Braumem powinno się grać bardziej defensywnie i osłaniać swojego przeciwnika. Można również, a raczej powinno się poke'ować przeciwnego adc i supporta za pomocą naszego Q, które ma przelicznik z naszego HP. Gdy nasz adc jest atakowany powinniśmy doskoczyć do niego z naszym W (da to nam i jemu trochę armora i magic resistów) oraz użyć tarczy (E), która blokuje naprawdę sporą ilość obrażeń. W walkach drużynowych możemy ultować w celu rozpoczęcia i lepszego wejścia naszej drużyny oraz w celu obrony, żeby spowolnić i przerwać "wbitę" przeciwników. Nie zapominajmy również o naszej pasywnej umiejętności, która po 4 autoatakach naszych lub naszego sojusznika stunuje na sekundę przeciwnika. Build zostanie opisany przy okazji Alistara (koniec artykułu), ponieważ nie różni się on znacząco ;D.



Alistarem możemy już od 2 levela zacząć grać agresywnie na lini poprzez nasze bardzo silne combo W+Q co unieruchamia przeciwnika na krótki czas. Powinno się też czasami używać W, aby przerwać przeciwnikom wbicie na nas lub naszego sojusznika. Mamy również bardzo przydatną umiejętność E, dzięki której leczymy siebie i wszystkich dookoła. Nasza umiejętność specjalna przydaje się podczas tankowania dużych ilości obrażeń. Zmniejsza ona bowiem otrzymywane przez nas obrażenia o 50% na 6 levelu oraz daje nam 60 obrażeń od ataku.



Przejdźmy zatem do buildów na obie te postacie i zarazem do końca tego poradnika ;D

a) zaczynamy z Relic Shieldem i potkami,

b) pierwszy recall - standardowo Sightstone, zmiana trinketa na czerwony oraz kupno potek, jeśli nas nie stać, ulepszamy Relic Shielda,

c) potem budujemy się już full tank zależnie od przeciwnego teamu,

d) jeśli enemy mają dużo efektów CC powinno się też kupić Mikaela, który usuwa z sojuszniczego bohatera efekty ogłuszenia itp.



Dziękuję za przeczytanie do końca :) Mam nadzieję, że pickując moje postacie dasz radę jeszcze może w tym sezonie wbić ligę wyżej :) Pozdrawiam i życzę miłego dnia.