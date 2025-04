Komputer do 3500 zł dla gracza!

Fallengre

Jeśli zastanawiałeś się kiedyś nad wydajnym na obecne i przyszłe czasy kompterem do 3,5 tysiąca PLN to dobrze trafiłeś!

Składając ten komputer pominąłem podstawowe elementy tj. klawiatura, mysz, monitor i napęd CD, ponieważ większość ma te elementy z poprzednich komputerów i nie ma konieczności kupowania nowych jeśli działają. Zaczynajmy!

Sercem komputera jest procesor Intel SkyLake i5-6500. Obecnie jeden z najbardziej opłacalnych procesorów na rynku pod względem jakości do ceny. Jest to obecnie wspierana przez Intela seria, oparta na 14nm procesie technologiczym, czyli ich najnowszym.



Jako chłodzenie procesora posłuży nam be quite! Dark Rock 3. Jedno z najbardziej wydajnych systemów chłodzenia CPU na rynku przy odpowiedniej dla tego produktu cenie.



Płyta główna to MSI B150M Mortar. Jest to płyta ze średniej półki cenowej, ale z możliwością podpięcia 7.1 kanałowego audio i bardzo dobrą ochroną przed spięciami i zwarciami. Obsługuje pamięć RAM DDR4 do 2133MHz na czterech gniazdach. Ponadto posiada złącza USB 3.1 Gen1, które można bez problemu podłączyć do panelu przedniego i nie musieć sięgać do trudnodostępnych portów z tyłu komputera.



Jako pamięć RAM posłużą nam najbardziej cenione przez graczy kości Fury HyperX 2x4GB DDR4 2133MHz. Wydajne, elegancko wyglądające kości, którym nie znane są duże temperatury ze względu na bardzo dobry asymetryczny radiator.



Przyszła pora na kartę graficzną ;) Jest nią MSI Radeon RX 480 Gaming X 8GB na 256 bitowej szynie danych i pamięci GDDR5. Bardzo wydajna karta, która spełni wymagania gier takich jak BF1, Dishonored 2, CoD:IW, a o CS:GO, Docie 2 i LoLu nie mówiąc. Obecnie karta ta wygrywa pod względem wydajności i temperatury w DirectX12 oraz Vulkanie. Za tą cenę nie kupimy obecnie lepszej karty. Karta posiada technologię AMD Eyefinity, która pozwala połączyć 4 monitory tak jakby był jednym. Karta posiada 2 złącza HDMI i 2 złącza Display Port, plus dla starszych monitorów złącze DVI-D.



Zasilaczem który to wszystko uniesie będzie modularny be quite! System Power 8 500W. Modularny oznacza tyle, co możliwość podpięcia tylu kabli ilu tylko potrzebujemy, a jeśli podepniemy coś nowego pod nasz zestaw, łatwo będzie podpiąć kabel niż szukać go w gdzieś ułożonych przewodach.



I na koniec została obudowa, która nie tylko pomieści cały ten sprzęt, ale zostanie też bardzo dużo miejsca na schludny cable managment i wykorzystanie złącz USB 3.1, które zapewnia nam płyta główna. Jest to SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black. Będzie ona wstanie pomieścić wybrane chłodzenie CPU, a jest to bardzo ważne kryterium, którego nie jest w stanie spełnić większość obudów w tej cenie. Posiada bardzo dużo miejsca na schludny Cable Management i piwnicę na zasilacz, co czyni tę obudowę bardzo elegancko wyglądającą.



Łączna cena takiego zestawu to 3485 PLN. Poniżej kwoty podzespołów, które są jednymi z najniższych w Polsce. Jeśli ktoś ma chęci może bawić się w polowanie na zagranicznych Amazonach, na których zazwyczaj jest taniej ;)



Procesor: 945 PLN

Chłodzenie: 269 PLN

Płyta główna: 349 PLN

Karta graficzna: 1345 PLN

Pamięć RAM: 259 PLN

Zasilacz: 189 PLN

Obudowa: 129 PLN



Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało ;)

/FallenGre