Lu7cky



Swoją przygodę z League of Legends rozpocząłem na samym początku II sezonu, kiedy gra była jeszcze mało znana. Obecnie gra w nią ok. 30 mln graczy z całego świata i ta liczba stale się powiększa. Jest to, oprócz Doty, jedyna gra tego typu na rynku. Organizowane są międzynarodowe turnieje w LoLa, w których najlepsze drużyny z całego świata walczą o prestiż i wysokie wygrane. Jest to także najbardziej dostępna gra: posiada małe wymagania jeśli chodzi o komputer i internet.

Mało jest osób, które ie wiedzą co to LoL. Jest mnóstwo streamerów i youtuberów LoLa, jedni lepsi, inni gorsi, jednak wszyscy promują tą grę. Ja jednak chciałbym od podstaw wyjaśnić, na czym polega i jak się w to gra. Zaraz! Po co? Skoro wszyscy i tak wiedzą, takie pojęcia jak top, mid, bot, turret lub push wszyscy znają. Moim zdaniem najlepsza zabawa w tej grze odbywa się na czacie. Wyzwiska, żarty, emocje i wiele, wiele więcej znajduje się właśnie tam. Na początku zapoznamy się z podstawowymi pojęciami:

gg - (good game) piszemy na czacie kiedy wygramy, TYLKO WTEDY

bg - (bad game) kiedy przegramy

gj - (good job) kiedy sojusznik zabije wroga lub sam zginie (bez sensu)

gl - (good luck) na samym początku gry i na /all

hf - (have fun) tak samo jak wyżej

Istnieje oczywiście więcej pojęć, jednak większość z nich oznacza obrazę i/lub wulgaryzm, a że Polacy nigdy nie przeklinają, nie chcą zreportować wszystkich, ani iść afk, Wam to nie będzie potrzebne.

Ostatnio jednak z jedynym dzieckiem RIOT Games jest coraz gorzej. Oprócz lagów, które bynajmniej nie są spowodowane przez iWoody użytkowników, występują też bugi i resety serwerów. Wielu użytkowników publicznie skarży się na bak możliwości gry, jednak nic się nie zmieniło. Te problemy trwają już ponad trzy miesiące i chyba będą trwać dalej.

Sama mechanika gry jest dość banalna. wszystko opiera się na języku C/C++, a każdy nowy bohater to po prostu kolejny obiekt. Jednak mało kto interesuje się "sercem" LoLa, więc w tym artykule nie poświęcę mu więcej czasu.

LoL to nie tylko gra, wielu ludzi wykorzystuje ją jako źródło utrzymania. Dla innych to styl i sens życia: RP i gadżety. Dzięki tej grze powstało także mnóstwo piosenek i portali takich jak ellohell, lolking i wiele więcej. Inni używają słownictwa z LoLa zastępując zwykłe wyrazy. Dla mnie to tylko gra i hobby. A czym LoL jest dla Ciebie?

