Witam dzisiaj chciałbym zaprezentować jak grać Masterm Yi, jaki build ja polecam i powiem gdzie najlepiej grać Masterem. Jestem 127 Masterem na EUNE, więc wydaje mi się, że mój poradnik Wam pomoże.

Najpierw powiem, że Master najlepiej się nim gra na jungli, ale można też poradzić sobie na topie i supporcie.

Umiejętności:

Q: Polega na tym, że Master atakuje 4 przeciwników w pobliżu i w tym czasie nie można go trafić umiejętnościami (oprócz np. ulta Zeda). Jego Q jest dobre do unikania umiejętności przeciwników np. ulta Ashe lub Q Lulu.

W: Polega na tym, że Master ulecza się o daną liczbę hp co sekundę przez 4 sekundy. Im mniej masz hp tym więcej się leczysz za pomocą W.

E: Polega na tym, że Master przez 5 sekund zadaje dodatkowe nieuchronne obrażenia.

R: Polega na tym, że Master staje się niemożliwy do spowolnienia, jest pszyśpieszony o 25/35/45% i ma zwiększoną prędkość ataku o 30/55/80% przez 7 sekund. Po zabójstwie Mastera podczas trwania ulta, zostaje on wydłużony o kolejne 7 sekund.

Master Yi to silna postać po zakupionym Zaklęciu: Krwawe Szpony, Ostrzu Zniszczonego Króla i Krwiopijcu. Później najlepiej kupić Krwiożerczą Hydrę i Kose Statika. A wy co myślicie o Masterze? Jest dalej silny czy nie jest już w mecie?