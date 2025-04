Gnar Brakujące Ogniwo, poradnik

xD04

Tej postaci niczego nie brakuje. Jest mobilna, silna i wytrzymała. Idealna postać na topa, ale to nie takie łatwe, że hop siup wejdziesz na linie i orniesz enemy. Aby ogarnąć gnara trzeba przesiedzieć nad nią kilka dziesiąt godzin, ponieważ jego mechanika jest trudna odlecam kupować go na niskich poziomach.

Gnar to champion tzw. teamowy, aby dobrze zagrać nie tylko potrzebujesz opanowania skill'i, ale także dobrego team compu. Załóżmy że twój jungler to Lee a ty grasz gnarem. Jungler wypycha enemy Topa do ciebie a ty w dużej formie przygważdzasz go do ściany swoją R'ką. Jak w opisie pisałem Gnar jest op, ale jak każda postać ma swoją kontrę, u gnara dzielimy to na dwa działy: Early i Late game. We wczesnej fazie gry problem może sprawić nam darius, illaoi, gankplank swoimi Q. Zaś w late yasuo czy inny silny w late champion ( Tak każdy champ w late jest silny ale postacie adc czy coś innego ). Gnar jest to tank, nie budujcie go jak adc, gdy nim grałem ludzie mówili: go adc u have range attacks. Możecie kiedyś spróbować, ale ostrzegam nie grajce ranków, spadek LP gwarantowany. Mechanika tego championa jest denerwująca z początku raz się odbijesz od skoku raz nie, ale łapanie boomerangu jest łatwiejsze, bo ułatwia nam to linia która pokazuje w którą strone będzie zawracać, starajcie się łapać boomerangi najczęściej bo pozwoli ci to wrócić szybko do walki daleko dystansowej ( cooldown po złapaniu jest o wiele krótszy ;). Teraz wyjaśniam o co chodzi z tym skakaniem, chodzi o to, że jak odbijesz się od wrogiego lub sojuszniczego stwora, bohatera to się ODBIJESZ, jeśli ucieknie ci przeciwnik to już się nie odbijesz, no cóż takie życie. Teraz opisze lekko ulta bo jest to dziwna umiejętność: Gnar wypycha przeciwnika we wskazaną strone i stunuje go, jeśli trafisz nim o ściane daje dodatkowy dmg i stunuje na dłużej. Potencjalny build: Lodowy młot, Tabi, Maw, BC - Black cleaver, Omen, całun albo GA zależy jak ci idzie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia :) A raczej przeczytania ;*