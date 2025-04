Myslę, że nie ma po co omawiać skilli :), liczę że gracze, którzy czytaja ten poradnik znają nowy kit Talona.

Podzielę ten pordnik na kilka części (Faza Laningu, Mid Game, Late Game, Roamowanie oraz Teamfight'y), więc chyba możemy zaczynać!

Faza Laningu:



Pierwsze pytanie, które niektórym może się nasunąć to "Co to właściwie jest ta faza laningu?!". Proste, jest to zazwyczaj pierwsze 10/15 minut gry, to co robimy na linii, czy z niej schodzimy etc. etc..

Podczas tego czasu staramy się zgarnąć jak najwięcej cs'ów (minionków). W ten sposób staramy się zdobyć z 20 minionków więcej od przecwinika. Cofamy sie do bazy i zazwyczaj powinniśmy zabić wroga (lub chociaż spalić mu Błysk), pod warunkiem, że wcześniej obijalismy go z naszego W. Po 6. poziomie powinniśmy jak najwięcej schodzić na inne linie, nie zapominając o utrzymaniu przewagi w farmie (cs'ach) nad przeciwnikiem.





Mid Game:



W niższych dywizjach zazwyczaj są to wieczne Team Fighty lub bieganie po liniach, czy duelowanie się w jungli. Właśnie dlatego Talon jest taki mocny na poziomie Brąz-Silver - mocny w walkach drużynowych, ma dobry escape, jest mobilny oraz posiada niezłe duele. Podczas tej fazy gry ( zazwyczaj ) możemy robić co chcemy, chyba że jesteśmy ostro w plecy... wtedy najlepiej jest sie wyfarmić i pomóc sojusznikom . Podczas biegania po liniach zawsze staramy się zgarniać farme po drodze. Nigdy nie używamy E do szybszego porusznia się! Lepiej zatrzymać to na ucieczke bądż dołączenia do bitwy. Należy pamiętać, że nasze E przerywa Ulti (więc trzeba wykorzystać speed boosta, który daje nam R-ka). W Mid Game jesteśmy w stanie One-Shotować, w tym momencie Talon zdobywa swój power spike. I to chyba na tyle w tej fazie rozgrywki...





Late Game:



Tutaj ludzie nareszcie przypominają sobie o Baronie Nashorze. Niestety, ale Talon nie jest aż taki mocny, trzeba grać wtedy bardzo ostrożnie, lecz nie zapominać co jesteśmy w stanie zrobić. Staramy się patrzeć gdzie są przeciwnicy i jako Midlanerzy podejmować decyzje. W walkach drużynowych powinniśmy rzucać sie na Carry przeciwnika i go gwałtownie eliminować, jeżeli zaś czujemy , że nie jesteśmy w stanie tego zrobić albo chronimy naszego Carry, albo staramy sie obijać przeciwny front line.





Roamowanie:



Po 6. poziomie Talon nadaje sie do tego idealnie . Jeśli widzimy pushujących przeciwników jak najszybciej wchodzimy im na plecy z naszej R-ki i eliminujemy ich z naszymi sojusznikami.





Teamfigty:



Zazwyczaj wbijamy w przeciwnego Carry i wycofujemy się. Jeśli jesteśmy w plecy niestety ale musimy bronić naszego Carry, bądź smyrać przeciwników z naszego W.





Protipy:



- Nasze E przerywa Ulti,

- Możemy przeskakiwać przez ściany o maxymalnej grubości 800 jednostek,

- Nasze W nie wraca od razu, chwilę "stoi" w miejscu

- Podczas naszego R dostajemy speedboosta,

- Podczas Ulti jesteśmy NIEWIDZIALNI , nie zakamuflowani, lecz E Lee Sina (i inne tego typu rzeczy) jest w stanie nas wykryć ;/

- Q z bliska zadaje większy DMG niz jako doskok z daleka.





( Przykładowy!) Build:



- Mroczne Ostrze Drakhtarru,

- Krwiożercza Hydra,

- Ostrze Nocy,

- Taniec Śmierci,

- Anioł Stróż,

- Obuwie Merkurego.





Masteries'y:



http://wstaw.org/m/2016/11/11/TalonMasteries.jpg





Runy:



W runy jestem biedny xD, nie mam czym sie chwalić bo to nie są najlpesze runy na Talona ;p





Podsumowanie:



Talon jest świetnym wyborem na dywizjach Brąz-Gold , a nawet i w wyższych, wystarczy umieć używać naszego kitu. Przed wyciagnięciem go na rozgrywki rankingowe należy zagrać conajmniej 5 normali.





Od Autora tekstu:



Jeżeli nie znacie wyrażeń, napiszcie w komentarzach, postaram sie wszystko wytłumaczyć, być może napiszę poradnik do tego typu wyrażeń :). Jeżeli komuś sie to w ogóle spodoba to rozwine tego typu poradniki na wyższy poziom - dodam kilkunasto sekundowe filmiki, które będą pokazywały jak robić, a jak nie robić :)









Gram w Ligę od 3 seoznu ;) . Poprzedni skończyłem w S5 ;/ Ale teraz zacząłem grać rankedy, a w moim pierwszym poradniku chcę omówić zmiany Talona oraz jak nim teraz grać. Moje porady powinny sie sprawdzić na poziomie UNRankeda, jak i golda :).