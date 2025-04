League of legends - Kata update

Z tego poradnika dowiesz się:- Jak używać nowych skilli katariny- Kilka przydatnych tricków- Styl gry katariny

Katarina- Czerwona pochodnia do której nijak nie podejdziesz bo padniesz :D





Q (nożyk do papieru) - Działa na tej samej zasadzie co dawniej (rzut nożem w cel , kóry może sie odbić do 4 razy na końcu wbija szczylet w ziemię)

W (taniec z nożykami) - W miejscu gdzie znajduje sie nasza bohaterka jest rzucany sztyklet, który wbija się w ziemie. Aktywna część jest taka, że jeśli wedziemy w pole gdzie jest wbity szczylet automatycznie włączy się nam stary aktyw W.

E (Spróbuj mnie złapać) - działą podobnie jak nasze stare E, lecz z kilkoma ulepszeniami, od teraz nie wolno nam skakać do totemów wizji , możemy użyć go do minionów przeciwnika jak i do swoich, działa na wrogich bohaterach jak i na sojusznikach , możemy go użyć doskoku do własnych wbitych noży w ziemię. E resetuje się kiedy skoczymy do szczyletu w ziemi

R (Uciekaj) - Jak to tylko zobaczysz naprawdę powinieneś uciekać :D Katarina używa umiejętności kręcąc się i zadając obrażenia AOE pobliskim wrogom.



Combo:



Na nowej katarinie poke na lini wygląda jasno: W+ Q + E (do szczyletu, który został w ziemi z Q) i powrót E do szczyletu W

Wydaje się być trudne ale w praktyce nie jest.

Do 6 lvl staramy się obijaćprzeciwnika, a po 6lvl atakujemy i staramy się zabić . Jeśli nie możemy zabić przeciwnego mid linera staramy się ROAM'ować ( schodzić na inne linie i zabijać) Najlepiej wychodzi to na bocie bo mamy tam szanse użyć R na dwie osoby.



Styl gry :



Do 6lvl raczej staramy się grać deffensywnie i farmimy. Po 6lvl'u dużo ROAM'ujemy i zbieramy kille. Nawet jeśli kata przegra liniie i bedzie mieć np. 0/3 to nie przejmujcie się jest to taka postać, że w jednym team fighcie może wrócić łatwo do gry :D



To już chyba wszystko pamiętajcie zanim wyciągniecie Czerwoną pochodnie na rankedy potrenujcie na normalach ! :)