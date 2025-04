League of Legend poradnik do Bliczranka!

Pantajemnica

Witam w tym poradniku Bliczrank robot zagłady, jeden z najlepszych supportów oraz dzieło Victora.

Zapraszam!

Bliczrank został stworzony przez Victora na uniwersytecie w Zaun.

Umiejętności:

Passywka: Gdy bliczrank ma mało zdrowia twozy tarczę, któta jest większa gdy ma się więcej many.

Q: Bliczrank wystrzeliwuje swoją rękę zadając obrażenia i przyciągając do siebie.

W: Bliczrank ma zwiększoną prędkość ataku i ruchu na pare sekund. po upływie sekund Bliczrank zostaje spowolniony.

E: Bliczrank zadaje podwójne obrażenia i podrzuca wroga.

R: Bierne: Bliczrank razi piorunem pobliskich przeciwników co kilka sekund. Użycie: Bliczrank tworzy dookoła siebie pole zadając obrażenia i uciszając wrogów.

Przedmioty:

Twarz góry lodowa rękawica pancerz umrzyka buty mobilności czerwony rubin oraz naszyjnik zelażnych solari.

Linia:

Idziemy na mida pod ap. Co?? myśleliście że idziemy na supporta? nigdy w życiu! gra się nim tylko na midzie, chyba nie myśleliście że będziecie się bawić w dawanie killi adc. Budujemy TYLKO Przedmioty które dają ad ( obrażenia od ataku :). A tak na poważnie idziemy na supporta i kupujemy te przedmioty, które są wyżej wymienione.

Kontry:

Bliczranka kontrują: Leona, Alistar, Sivir, Morgana, Ezreal oraz Tresh. A on sam kontruje: Kog'Mawa, Dravena Sone Varusa sone Caitlyne.

Mam nadzieje że poradnik się spodobał zapraszam do komentowania trzymajcie się pa!!

Ps: piszcie kogo chcecie następnego!!