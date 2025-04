Poradnik do Olafa, nordyckiego syna Thora oraz jednego z wikingów.

Pantajemnica

Witam w tym poradniku syn Thora Olaf, jeden z najtwartrzych postaci w grze oraz wiking który najprawdopodobniej pije więcej niż ty w całym twoim życiu.

Zapraszam!!!!

Wszyscy obawiają się śmierci, jednak nie Olaf który żyje dla boju oraz dźwięku stali. Napędzany żądzą chwały i strachem berserker Olaf rzuca się w każdą walkę.

Umiejętności:

Passywka: Za każde 1% brakującego zdrowia Olaf zyskuje 1% prędkości ataku.

Q: Olaf naśladuje Thora rzucając toporem, zadając obrażenia i spowalniając. Jeżeli Olaf złapie topór czas odnowienia się skraca.

W: Olaf zyskuje prędkość ataku oraz kradzież życia na pare sekund.

E: Olaf atakuje z taką mocą, że zadaje nieruchome obrażenia swojemu celowi i sobie, jednak gdy zabije cel odzyskuje zdrowie.

R: Passywnie: Olaf ma zwiększony pancerz oraz odporność na magię.

Użycie: Olafa nie można spowolnić ani ogłuszyć dodatkowo zyskuje prędkość ruchu. niestety podczas trwania umiejętności bierna premia znika. :(

Przedmioty:

Zależy gdzie gramy na topie czy w jungli czy na supporcie. Polecam wpisać w google Olaf build. jednak podstawowe przedmioty to buty ninja ostrze zniszczonego króla plemienna zbroja oraz hydra oraz lodowy młot lub anioł stróż.

To już wszystko ja się z wami żegnam pisał dla was Pan Tajemnica trzymajcie się do zobaczenia pa!!!!!!!!

Ps: piszcie kogo chcecie następnego? koniecznie piszcie bo nie mam pomysłu jak widać po tym poradniku :(