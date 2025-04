Pantajemnica

Witam w tym poradniku Talon, mój ulubiony zabójca oraz jeden z niedawno reworkowanych zabójców.

Zapraszam!

" Troje najgroźniejszych szermierzy w Valoran jest związany z rodem Du Couteau: mój ojciec ja i Talon. Rzuć nam rękawice, jeśli się odważysz"

Katarina Du Couteau

Umiejętności:

Passywka: Umiejętności Talona ranią bohaterów i duże stwory, kumulując się do 3 razy. Gdy Talon atakuje cel zraniony potrójnie, jego następny atak zrani go.

Q: Talon doskakuje do celu zadając obrażenia. gdy cel będzie w zasięgu ataku, zamiast tego atak będzie trafieniem krytycznym.

W: Talon rzuca 3 ostrzami zadając obrażenia i spowalniając. po chwili ostrza do niego wracają zadając tyle samo obrażeń i spowalniając.

E: Talon przeskakuje przez ścianę, jednek gdy już przeskoczy oznacza ścianę sprawiając że nie może przez nią przeskoczyć przez kilkanaście sekund. ( około 160 na pierwszym poziomie.) Umiejętność odnawia się 1,5 sekund.

R: Talon rozrzuca dookoła siebie ostrza, zadając obrażenia i stając się niewidzialnym. Po ponownych użyciu lub użyciu q/podstawowego ataku ostrza do niego wracają zadając tyle samo obrażeń prze każdą jednostką, za jaką przejdą.

Przedmioty:

Zależy czy gramy na topie,jungli czy na midzie.

Gdy gramy w jungli: Niebieskie lub czerwone zaklęcie: Wojownik, buty na prędkość ruchu, widmowe ostrze Youmuu, hydra, czarny tasak oraz ostrze neiskończoności lub anioł stróż.

Na topie/midzie: Widmowe ostrze Youmuu, buty na prędkość ataku, hydra, czarny tasak, ostzre nieskończoności, anioł stróż

Styl gry:

Na midzie/topie gramy agresywnie. W jungli dużo ganków :).

Mam nadzieje że poradnik się spodobał ja się z wami żegna trzymajcie się pa!