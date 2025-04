Poradnik do Lee sina

szarumek

Chciałbym podzielić się paroma rzeczami dotyczącymi właśnie Lee sina :) miłego czytania

Cześć wszystkim jak pewnie dobrze wiecie Lee sin to postać która wymaga zarówno skilla jak i myślenia oraz musicie wiedzieć że jest to postać do Early (głownie) chociaż w odpowiednich rękach może być i do Late ;) a więc tak :

1. jako pierwsze maxujecie Q ja jako drugie maxuje E ale jak ktoś się uprze może zmaxować W i shieldować swojego adc żeby dłużej ustał :P

2. kilka taktyk podam od 6lvl+ jak mamy już swoje ult jeżeli jest to pojedyńczy cel to i jest papierowy np adc

dobrym sposobem jest po trafieniu Q z ADC nie dolatywac do niego odrazu tylko użyć W do warda lub flasha aby się przybliżyć Kick i dopiero wtedy doskok wymaga to troche treningu ale potem adc jest praktycznie bez szans po użyciu takiego combo :P

3. Ult lee sina przy dobrym użyciu moze byc podobne do malphita jeżeli kopniecie tanka w paru typa to wszystkich podbije a im więcej ma hp cel ktorego w nich kopneliscie tym wieksze dostaną obrażenia

4. Lee sin na Q ma procentówke przy czym jest dobry do zabierania smokow i baronow oraz bezpiecznie uciec

5.Flash kick albo ward kick podczas ganków możecie robić tak że trafić przeciwnika Q flashnąć przed niego i kopnąć do swojego sojusznika aby ten nie uciekł. można też do warda ale z Flashem szybciej i efektywniej to raczej wychodzi ale musicie też wiedzieć że przeciwnik zna ta sztuczke na Lee więc też może odflashować i kopniecie w zupelnie innym kierunku niz mialo być ;P

i to chyba na Tyle nie wiem czy wam się to przyda mam nadzieje że tak troche gram Lee sinem więc można się podzielić :P Powodzenia i dzięki za przeczytanie Dobranoc czesc ^^