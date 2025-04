Skoro już tu jesteś napewno chciałbyś się dowiedzieć co mogę ci o tej postaci powiedzieć.1.Potęcjał tej że postaci co gdzie i kiedy- Co warto wiedziec i kiedy warto wziąć Kennena kiedy raczej nie- Jak utrzymać się na lini solo Top/Mid i co w 5v52.Odpowiednie buildy wazleżności od lini i sytuacji- Top- Mid- Support- Ad carry3.Moje krótkie zdanie na koniec

1 -Potencjał tej postaci jest naprawde duży może przekonaliście się bo graliście na dobrego Kennena i dlatego tu jesteście o tuż to

nie zawsze jakaś postać musi być odpowiednia pod wasz styl gry więc nie każdemu może się spodobać.

Kennen jest wmiare mobilny i nie najłatwie go sie gankuje E bardzo moze pomóc nam w ucieczce bądz też w gonitwie.



Nie radził bym brać Kennena na jakichś tanków ponieważ nie zapominajmy to jest tylko mag.

Nie radził bym też brac Kennena na Topa/Suppa jeżeli team posiada zby dużo apcarry lub nie posiada tanka.

Kennen jest bordzo dobry w 5v5 np z Orianną,Gali lub MF



-Ogólnie grając solo możemy ciekawie obijać wroga wykożystyjąc umiejętnoś pasywną nawet na 1 poziomie jeżeli zaczynamy z W

polecam zaczynac z Q i je maxowac jako pierwsze no chyba ze słabo trafiamy skillami to maxujemy W

warto używać pasywy zwłaszcz przy ganku ja polecam mastakowac W żucic Q i użyć w na przeciwniku co daje nam stuna jezeli nie trafimy Q zawsze mozemy użyć E jezeli jest taka możliwaść E raczej używam kiedu trzeba uciec albo znaleść się w centrum akcji więc twój wybór.

Ult wbrew pozorom nie jest niewiadomo jakmocną umiejętnośnią ale w 5v5 potrafi bardzo namieszać jak dobrze sie wbić mozemy Fleshem E i pasem Hextech następnie R W w między czasie Q mozemy jeśli wiemy w kogo dobrze miec wtedy zhyonie.



2 -Top/mid w zależności od enemy ad czy ap/tanki czy duży dmg

*Pas hextech

*zhyonia / berło odchłani

*Kostur pustki /rylai

*Rabadon/Echo Luden

*Obuwie maga (w między czasie)

Ja używam głównie tego a z zależności od sytuacji

[Czary] Top Flesh i Teleport /Mid preferuje Flesh i Bariera

-Support

Niczym nie różni poza tym ze pierwszy składamy itemek na suporta

-AD Carry

Bam wam dokładnie nie powiem bo to jest raczej wersja do zabawy/trolowania ale działa

*Ostrze zniszconego króla

*Widmowy tancerz

*Huragan

*Ostrze nieskączoności

*Buty Berserki (w między czasie)

*zależy co brakuje opd team enemy

-Jungla [Nie grałem ale sie da]

*Zwłaszcza w sezonie 7 jest łatwiej [Jeżeli grałeś lub masz jakiś fajny build napisz]

3Tak moje zdanie

Kennen jest moją ulubiona postacia napewno was zaskoczy nie raz. Mam nadzieje ze pomogłem i jeżeli się znalazły jakieś błędy sory Dyslekta ale starałem sie tego unikac.