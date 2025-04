PrzedSezon 7 League of Legends.

W dzisiejszym artykule chciałbym wam na tyle krótko na ile się da, streścić wszystkie zmiany w Przedsezonie 7 League of legends. Na wstępie zaznaczę ,że do postaci zwerorkowanych (głównie assasinów) będę odsyłał do filmików znanego większości graczów League of Legends Nervariena, który w swoich krótkich filmikach na youtube opisał każdą odmienioną postać.

Na sam początek, czym jest przedsezon ?

Przedsezon to czas w którym czekamy na sezon 7 league of legends, czas w którym Riot Games, codziennie usprawnia wszystkie nowości które mają nadejść w sezonie 7, oraz czas gdy możemy się z tym wszystkim zapoznać, nie tracąć na tym zupełnie nic, a tylko zyskując PZ (Punkty Zasług) w grze, które są nam wiadomo potrzebne do zakupu nowych to championów, czy też run.

Cały ten wielki patch nowości które weszły do świata Ligi Legend to patch 6.22 który wszedł na serwery oficjalne w nocy z wtorku 8/11 na środę 9/11.

Wielki rework assasinów :

Postacie które zazwyczaj "one-shotowały" czyli wasi zabójcy dalej będą "one-shotować" więc dla graczy mainujących np. talona czy katarinę : nie bójcie sie, nie znerfili postaci tylko troszku zreworkowali.

Odmienieni Assasyni to między innymi : Talon, Katarina, Leblanc, Rengar, Kha'zix, Fizz, Akali, Zed, Ekko, Shaco

Odsyłam do filmików P. Nervariena aby zapoznać się z nowymi umiejętnościami naszych assasynów :

To by było na tyle jeśli chodzi o zmiany Assasinów.

Teraz przejdźmy do Kamuflażu oraz Niewidzialności, tak te dwie funkcję różnią się.

Kamuflażu używa teraz Rengar, Twitch, dla przypomnienia dodam ,że Kamuflaż to pasywna umiejętność Evelynn, ale mamy również zmianę dla postaci które są niewidzialne ponieważ w przedsezonie 7 Pink ward został zlikwidowany a na jego miejsce wszedł Control Ward który działa tak samo jak Czerwone wzmocnienie warda, lecz nie wykrywa on postaci NIEWIDZIALNYCH takich jak :

Khazix na swoim R

Vayne na Q podczas ultimate

Wukong na swoim W oraz tympodobne.

Przebicie odporności które zazwyczaj było budowane na Assasynach aby szybko likwidować przeciwnych carry z teamfightów zostało po prostu zmienione na punkty destrukcji, nie ma się czego obawiać chociaz liczby się różnia co do dawnego przebicia i dzisiejszych punktów destrukcji, zapewniam ,że itemy dają takie same obrażenia jeśli chodzi o dawne przebicie i dzisiejszą destrukcję.

Wszedło pare nowych itemów które omówie po krótce :

Sztylet kłusownika - Zmienia się w ząbkowany sztylet po wyczyszczeniu 3 campów w jungli przeciwnika (+15 AD, 20 jedn. prędkości ruchu poza walką)

Ostrze Nocy - 60 obrażen od ataku, 35 odporności na magię ( gdy aktywujemy, działa jak Banshee, tylko ładuje się 1,5 sekundy i trwa przez 10 sekund)

Mroczne Ostrze Draktharru - została zmieniona nazwa, nie daje już efektu przy wybuchu które wyglądało jak ultimate Zeda, Obrażenia od ataku zmniejszone do 65 z 75, nie daje już 5% prędkości ruchu tylko 20 jedn. ruchu poza walką.

Widmowe Ostrze Youmuu - kosztuje 300 zł mniej, nie daje już prędkości ataku przy użyciu, dlatego w przedsezonie nie jest grane na postaciach ADC.

Do jungli zostały dodane Rośliny ! :

Wybuchowa szyszka - Działa na zasadzie W Ziggsa

Rozwkit wróżbity - Daje nam wizję w stożku, coś jak E Ashe tylko mniejszy zasięg

Miodowy Owoc - Powstaje na rzece koło Barona Nashora oraz Smoków, gdy go zniszczymy wypadają fasolki które leczą oraz spowolniają na 1 sek.

Porażenie do jungli (smite) - Czas ładowania zwiększony do 90 sekund z 75, Golemy zostały zmodyfikowane, do Wiedź zostały dodane 2 małe wiedźmy oraz przy Red Buffie oraz Blue Buffie nie ma 2 małych stworków, ponadto Czerowny buff ma zmniejszony pancerz a Niebieski buff odporność na magię, każdy kto gra w Lige Legend sam się domyśli ,że to dlatego iż czerwone wzmocnienie zazwyczaj bierze ADC - strzelec a niebieskie wzmocnienie zawsze bierzę mid laner - zazwyczaj Mag ,żeby mieć więcej mana regenu oraz AP (Ability power)

Najpierw w jungli wstają teraz Red Buff oraz Blue buff, dlatego teraz jungle zaczyna się od reda albo buffa (wcześniej zaczynało się od żaby bądź golemów, w zależności od której strony mapy graliśmy), Riot zmusza tym ruchem do zaczęcia jungli od blue bądź red buffa oraz kończy dobrą passę zabierania golemów, grompa przez bot lane.

Zostały zmodyfikowane itemy pod Supportów, oraz dodano pare nowych których nie opiszę ze względu na nieznajomośc tych itemów ( jeszcze się z nimi w grze nie spotkałem)

Przejdę teraz do ostatniego kroku czyli Alpha Klienta League of legends.

Jak wszystkim graczom Ligi Legend wiadomo, od ponad pół roku testowany jest nowy Alpha Klient League of Legends, ci którzy zgłosili swoją kandydaturę na testerów na stronie głównej League of Legends, mogli mieć to szczęście i zobaczyć klienta alpha nieco wcześniej, lecz nie ma się czego obawiać ponieważ zapowiedziane zostało ,że do początku nowego sezonu (grudnia) Klient Alpha będzie do pobrania dla dosłownie każdego gracza !

Wydaje mi się ,że wszystko mniej więcej i w skrócie bez zbędnych informacji które dostaliśmy od RIOT zostało opisane, dziękuje za uwagę, Dawid.