* Kiedy wasz ADC nie żyje (chyba że przeciwnicy są martwi ;)



UWAGA SĄ TO PROPOZYCJE SYTUACYJNE.



Wieże - pamiętajcie, że jeśli macie okazję wziąć wieże lub zabić przeciwnika zawsze probujcie zabrać wieże ponieważ daje ona Golda całemu teamowi nawet jeśli ktoś jest bardzo do tyłu to pomoże mu to.

Pierwsza wieża daje +500 Golda jest to bardzo dużo więc starajcie się ją pozyskać .

Zapamiętaj: Żeby wygrać grę musisz zbierać wieże ;) Są one najważniejsze, ważniejsze od zabójstw choć one bardzo pomagają ;)

Nigdy nie popełsniaj tego samego błędu! Tak wiem ktoś powie Tomek łatwo Ci mówić ale jest na to sposób, którego sam używam, a miamowicie nagrywanie i oglądanie powtórek z męczu i przygladanie się własnym będą jest wiele programów do tego poszukajcie w necie :D Zdradzę wam, iż Riot Games wprowadzi w sezonie 7 opcje po grze w, której będzie można zapisać powtórkę gry.



Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem do zobaczenia na Summoner's Rift

Z tego poradnika dowiesz się:*Jakie decyzję podejmować aby wygrywać więcej gier* Czego nie robić* Jak uczyć się na błędachUWAGATen poradnik jest pisany dla osób poniżej PLATYNYNa wstępie chciałbym powiedzieć, że aktualnie moja Dywizja to platyna 2 więc myślę, że mogę wypowiedzieć się na ten temat.1. Obiectivy (obiekty)Dla nie wtajemniczonych są to rzeczy tj. Smoki, barony, wierzę, czy buffy* Smoki - aktualnie w grze posiqdamy 5 typów smokówInfernal Drake (ognisty smok)- Daje on dodatkowy DMG jest on smokiem o którego najbardziej powinniście zabiegać w grzeMountain Drake ( skalny smok)- Daje wam dodatkowy DMG na wierzach i potworachCloud Drake ( smok powietrza) - dodaje prędkość ruchu poza walką.Ocean Drake ( smok oceaniczny) - Co jakiś czas odnawia punkty many i zdrowia bardzo przydatny smokElder Drake (starszy smok)- na kilka min daje podwojone efekty wcześniej zebranych smoków.Po co zdobywać smoki? Są one bardzo potrzebne po pierwsze wzmacniają was co daje przewagę nad przeciwnikiem, po drugie daje złoto co również daje przewagę a przecież o to chodzi. Odpowiednia ilość smoków może naprawdę zmieść przeciwnika z ziemi. Np. Jeśli zbierzecie 3 infernal Drake będziecie mieli dużo więcej siły niż przeciwnik a co za tym idzie będziecie wygrywać team fighty ( walki drużynowe)Baron - Daje on wzmocnienie do ataku, szybki powrót i ulepszone miniony ale myśle, że o tym już wiecie ;) Ważniejsze jest to kiedy należy go robić, poniżej wymienię sytuację kiedy powinno się go zrobić :* Przeciwnicy są martwi* Przeciwny jungler/Carry jest martwy lecz wtedy jednak należy pamiętać, że jeśli przeciwnicy próbują wam przeszkodzić musicie dać radę albo zabić ich albo dokończyć barona bo jeśli uda im się to macie w plecy kilkanaście sekund gry.Kiedy nie należy tego robić:* Kiedy wasz jungler nie ma smite