[Poradnik] Ustawianie celownika i viewmodelu.

AdaX

Do ustawiania swojego własnego celownika i połozenia broni, czyli tzw. viewmodelu, posłużą nam dwie mapki. 1. Crosshair Generator https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?l=polish&id=308490450 Wchodzimy w podany link, subskrybujemy mapkę, następnie wchodzimy w naszą grę, wybieramy grę lokalną z botami i startujemy na tej mapce. Na mapie mamy do wyboru mnóstwo celowników ProPlayerów, popularnych streamerów oraz youtuber'ów. Możemy także za pomocą przycisków ustawić własny celownik. 2. Viemodel Generator https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?l=polish&id=365126929 Robimy dokładnie to samo co było opisane wcześniej. Tym razem na mapie, mamy do wyboru kilka popularnych viewmodeli oraz standardowo przyciski umożliwiające utworzenie własnego położenia broni.