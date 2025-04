Leaague of legends poradnik do Yasuo

Pantajemnica Witam w tym poradniku Yasuo pokutnik

Zapraszam

Yasuo był najlepszym uczniem w ioniańskiej szkole miecza, był jednym z niewielu, którym udało się posiąść technike wiatru. Wielu uważało że dane mu będą wielkie czyny jednak zmieniło się to podczas inwazji noxusu. Yasuo miał bronić starszyznę, lecz on zamiast go bronić poszedł pomagać w walce. Yasuo został posądzony nie tylko o opuszczenie stanowiska, ale też o zabicie starszyzny. Zdezorientowany wywalczył wolność i uciekł. Wielu uważa że to Riven tego dokonała, jednak jest teoria że to zrobiła Leblanc ale tego radzę szukać na Yt.

Umiejętności:

Passywka: Yasuo gdy chodzi napełnia mu się pasek gdy się napełni i otrzyma obrażenia uaktywni się tarcza.

Q: Yasuo dźga mieczem okolicznych wrogów po 2 użyciu Q zamienia się w tornado ( takie q Janny tylko zadające więcej obrażeń )

W: Yasuo tworzy ścianę która blokuje pociski lecące w stronę tej ściany.

E: Yasuo doskakuje do wroga zadając obrażenia. Umiejętność ta nie może być użyta na ten sam cel przez 8 sekund.

R: Yasuo atakuje cele które są w powietrzu zadając obrażenia.

Przedmioty:

Buty merkurego widmowy tańcerz ostrze nieskończoności pancerz umrzyka krwioplijec anioł stróż. Testowałem i działa.

Tricki:

Gdy użyje się E na tych ptaszkach do może wyskoczyć przez ścianę.

Jego R bardzo dobrze działa z R multiphite który wyżuca w powietrzę a r działa na bohaterów którzy sąm w powietrzu. Gdy uda się użyć r na 3,4 osobach to... gg wp.

To już wszystko ja już się z wami żegnam pa.

Ps. Kogo chcecie następnego? piszcie w komentarzach.



Wojstar What?

TheMarian1337 sprbuje ogarnac :)

TheMarian1337 Troche ciezko ale da sie jakos obczaic wszystko



snekczo Spoko poradnik polecam :)

Akashxvx Grałem tą postacią, polecam.

Tomsonex01 Hmmm gdyby zobaczyć na to ze strony początkującego gracza może być spoko ale sorrki jestem nie mogę sie zgodzić to jest poradnik ? Nie ma tu nic oprócz skili i krótkiej historii i kilka trickow

Tomsonex01 A co do tych trickow powinieneś dac wzkazówki bo to, że napiszesz raptorach można przeskoczyć nic nie da. Może jakieś rady co do ustawienia żeby to wyszło ? 2/10 sorrki



CrystalMag12 Ciekawe

420katty Poradnik bardzo przeciętny i widać że pisany przez niedoświadczonego gracza z dywizją co najwyżej silver znajdującego się obecnie w gimnazjum patrząc po ortografii, a co do samego poradnika 3/10

OgarNee Bardzo ciekawy poradnik

marcello wyrzuca* :)

DildoVaggins6969 Przydatne, jednak zapomniałeś dodać o tricku z W. Jeśli rzucimy W przez cienką ścianę to mamy tam wizje i możemy doskoczyć np. do tej żaby, albo do tych "ptaszków" :)

Michau2003 Można tez zrobić kombi E + flash + R

Miltonxpro dzięki ;]



kokakola123321 dobry poradnik :3



Maksodont1 fajne

Oster004 Yaso to cacner i tyle :D

hary123321 tak na marginesie W Yasuo nie blokuje laserów (np. R Lux)

Szymono10 Yasuo to jedna z najczęściej wybieranych postaci. Jeżeli umiesz grać tą postacią możesz być nie do powstrzymania



DragonRiderII Nie blokuje też zaklęć np.: malzahara (bo są rzucane obok celu lub bezpośrednio na bohatera)

siarki Dzieki teras napewno dostane eske

klimeczek300 Fajne xDD