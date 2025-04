Kartkówka z gier?

Wojstar

Witam!

Będzie to mała karktóweczka z gier ,napisz w komentarzu odpowiedzi a ja napiszę w tym temacie twój nick i podam ci ocenę :)

Za jeden przykład jest jeden punkt :)

Skala ocen:

0 - 4 = 1

5 - 7 = 2

8 - 11 = 3

12 - 13 = 4

14 = 5

15 = 6

1.Jak zakończyła się przygoda w Butterfild Hardline?



2.Jakie były 3 główne postacie w GTA 5?



3.W jakie miejsce została postrzelona Partenrka Mendozy w BaterfildHardline?



4.Jaka jest najniższa ranga i nawyższa w CS:GO?



5.Ile na samym początku można wystawiać ofert na targu w PokeWars?



6.Jak się nazywa ostatnia misja w GTA 5?



7.Od jakiego poziomu można zakładać stowarzyszenia w PokeWars?



8.Jakie jest nasze pierwsze mieszkanie w Wtach Dogs?



9.Jaka modyfikacja zamienia bombę przylepną z GTA 5 ,na jaki telefon?



10.Kiedy była premiera Butterfild 1?



11.Kiedy była premiera Call of duty infinite warfare?



12.W którym roku powstała pierwsza część NFS?



13.W jakim roku powstały kolejna i najnowsza część kultowej gry The Sims?



14.Jak nazywał się pies Franklina z GTA 5?



15.W jakim roku powstała pierwsza wersja minecrafta?



A jak ktoś ma pytania do następnej kartkówki proszę pisać na pw!



A teraz pokżę odpowiedzi i napsizcie jak ocena wam wyszła ,ale nie kłamać ;D



1.Mendoza zabiła Kapitana Dołsa



2.Franklin ,Micheal ,Trevor



3.Tętnice



4.Silver 1 - Elita śwaitowa



5.pięć



6.Trzecei wyjście



7.dwudziestego



8.Motel



9.Samsung Galaxy 7 edge



10.dwudziesty piewszy października



11.czwartego listopada



12.1994



13. The sims 4 i w 2014



14.Chop



15.dwutysięcznymdziewiątym



Pytania do następnej kartkówki pisać prywatnie do mnie i proszę napisać jaką ocenę dostaliście bo ja osobiście 6 xD POZDRAWIAM wojstar!