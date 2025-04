PokeWars - TYPY GRACZY 3#

Wojstar

Witam!

Chciałbym państwu przedstawić 510 typów graczy PokeWars... :) Oczywiście nazwy zostały wytypowane przezemnie. O i od teraz będę numerować moje tematy z PokeWars bo w końcu nikt chyba już ich nie tworzy... xD A ja bardzo się interesuję się tą grą a bardzo lubię o niej pisać :) ...

1.Szczęściarz/przechwalacz - mają wysokie poziomy i chwalą się swoimi pokami na targu... Żądają bardzo dużo yen (Yen - waluta w grze) za byle co... :P



2.Nowak - uważa się za mistrza w tej grze a w rzeczywistości ma dopiero około 5 poziomu oraz ma tylko pokemona startowego.



3.Zwykly gracz - zachowuje się jak normalny gracz ,przestrzega regulaminu gry oraz wykorzystuje grę do dobrej zabawy :)



4.Sprycziarz - zajmuje się targiem ,kupuje tanie oferty a potem sprzedaje drożej albo łapie pokemony i wystawia je na targ i dostaje pieniądze... Ahh ,jakie to pokemony są biedne :(



5.Spam - używa PokeWars aby ludziom psuć rozrywkę oraz po to aby ich irytować przez wysyłanie nic chcianych wiadomości ptywatnych oraz na czacie... Czyli dokładnie robi po prosty SPAM.



6.Naiwny - możemy mu powiedzieć ,że sprzedamy mu ofertę za 5000 yen a dokładnie podwyższymy cenę i mu sprzedamy za 100 000 yen :P



7.Uzależniony - gra jak normalny gracz tylko ma bardzo dobry lvl oraz dużo osiągnięć ,odznak i jedno z lepszych miejsc w rankingu...



8.PokeFan - bardzo lubi grę PokeWars oraz inne gry o Pokemonach xD



9.Bogacz - uważa się za bogacza i następnie na targu licytuje się na ofertach ,które są drogie ale się okazuje ,że pod koniec jego przeciwnicy go pokonali a mu zabrakło gotówki :P



10.Doładowywacz - doładowywuje wswoje konto bo nie ma gdzie wydawać pieniędzy...



Dziękuję za przeczytanie i POZDRAWIAM!