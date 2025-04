– konstrukcja myślowa, zawierająca komponent poznawczy, emocjonalny i behawioralny, zawierająca pewne uproszczone przeświadczenie dotyczące różnych zjawisk, w tym innych grup społecznych.



Nie potrafimy lub w bardzo kiepskim stopniu posługiwać się językiem angielskim. Bardzo często jesteśmy wnerwieni oraz oskarżamy swoich kolegów z ekipy o złą grę Kochamy posługiwać się wulgaryzmami.

Zapewne jeśli usłyszycie słowa "rosysjski gracz", "rusek" itp. to kojarzy wam się osoba , która cały czas krzyczy coś w swoim ojczystym języku mimo tego , że nikt go nie rozumie albo już dawno go zmutowała oraz używane niezdowolonych ułatwień tzw. cheatów.To jest najczęściej spotykany w dzisiejszych czasach stereotyp panujący o graczach z tego ogromnego kraju.Oczywiście trzeba pamiętać , aby nie wrzucać wszystkich do "jednego worka" , ponieważ nie pochodzenie nie oznacza , że każdy osobnik będzie się tak zachowywał.Możecie mi wierzyć lub nie ale o Polakach również panują stereotypy np.Widzicie więc , że róznie się o róznych ludziach z poszczególnych krajów mówi , ale to nie tylko na nas i Rosjanów spływają fale krytyczmych stereotypów.Do tego grona można również zaliczyć Koerańczyków , o których mówimy , że posiadają telepatię itp.Oczywiście te oskarżenia są wynikiem tego , że koerańczyczy bardzo dobrze grają w gry więc to jest raczej nasz wymysł niezgodny z prawdą.Zapytajcie swoich dziadków lub rodziców jak wyobrażają sobie gracza.Możecie usłyszeć , że jest to osoba z nadwagą, która całe dnie gra w gry i pożera ogromne ilości energetyków itp.Ten stereotyp zawdzięczamy telewizji , która próbowała pokazać rodzicom jakie mogą być negatywne skutki grania w gry , ale mówiło się że gry uczą zabijania a lata mijają i specjalnie więcej morderców nie biega po ulicach z ak-47 i setką granatów , bomb itp.Dzięki za przeczytanie tego krótkiego lub długiego (nie mnie to oceniać) artykułu.Mam nadzieję sie , że ci się spodobał.Jeśli tak zapraszam do dyskusji w komentarzach.:)