League Of legends - popostacie do wbicia Golda

(Dywizja- platyna 2)



Niestety osoby w niskich dywizjach borykają się z problemem tzw. Licz tylko na siebie. Z racji na tą domenę jasne jest, że potrzebujesz postaci które mają dobrą iniciacje i są dobre pod tf (team fighty [walki drużynowe])



Na każdą linie potam kilka takich przykładów



Top line:



Kenen- dobre zagrane ulti w team fighcie może uratować grę, oprócz tego na lini bardzo bezpieczna postać



Pantheon - Kto nie grał pantheonem choć raz i nie użył dobrego ulta nie wie co to Carry. Wygranie lini pamtheonem jest banalne a co za tym idzie jeśli jesteś silny powinieneś za pomocą ulti pomagać na innych liniach



Jungle:



Amummu: W niskich dywizjach mało kto wie jak dobrse counter junglować (przeszkadzać przeciwnemu junglerowi) Amummu po 6lv jest bardzo silny z racji na to, że w niskich dywizjach jest dużo team fightow może wykazać się stunując wszystkich z ulta.



Evelynn: jedyna trudność polega na czyszczeniu jungli. Jak już się tego nauczysz wystarczą częste i łatwe ganki. W team fighcie tylko ult i klikanie Q



Mid line:

Tu potrzeba prostych postaci które nie wymagają skilla



Karthus: Na lini spam Q w team fighcie wchodzisz z E z W spowalniasz i nawet jeśli zginiesz używasz ulta i pół Hp przeciwników zabierasz ty resztę wygrywa team



Lux:

Jedyna trudność to skill shoty (umiejętności celne) jeśli się je ogarnie bardzo przydatna do łapanek przeciwnikó.



ADC :

Bezpieczne farmiace postaci

Caitlyn: największy zasięg w grze bardzo bezpieczny ADC w dodatku silny na lini.



Miss Fortune:

Bezpieczny i silny ADC w team fighcie może za pomocą ulti wyczyścić przeciwników.



Support:



Leona: Bardzo dobra iniciacja do team fightow



Thrash: Skuteczne łapanie przeciwników i iniciacja z ulta jedyna trudność to skill shot na Q



Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem. Pozdrawiam Main Supp

uwaga- W tym poradniku jest zawarte moje i tylko moje zdanie ma temat postaci, którymi warto grwć aby wbić Golda