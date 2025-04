ROGALIK123

Siemaneczko....Postanowiłem napisać artykuł o grze którą bardzo lubie i która większości graczy sie podoba jest to Mafia 2. Głównym bohaterem gry jest Vito scaletta, którego poznajemy na początku gry. Po przejściu misji z drugą wojną światową z wojska odbiera nas Joe Adventures przyjaciel Vita, u którego mieszkamy przez pewnien czas. Joe uczy nas strzelać i otwierać zamki samochodowe, a do tego wkręca nas do Czeskej mafii. tam dostajemy misje i pomagamy w mafii.

Mafia 2 składa sie z 15 rozdziałów, które wciągają graczy. Vitowi wszystko dobrze szło lecz powineła mu się noga i trafił do więzienia. Podczas pobytu w więzieniu umiera matka Vita. W więzieniu Vito musi stoczyć walkę którą za pierwszym razem przegrywa ale po treningach wygrywa walkę i potem po wyjściu z więzienia nadal mieszka u joego. około 7 rozdziału Vito po zrobieniu misji w której pomagali mu Joe i Henry dostaje duże pieniądze i zamieszkuje w willi którą niestety traci ponieważ przciwna mafia podpala tę willę. ostatnia misja kończy sie bardzo dziwnie większość graczy była zdziwiona ponieważ zabijając szefa mafi, czeka na nas pewien starszy człowiek który kazał wsiąść Joemu do innego samochodu niż Vitowi. W pewnym momęcie samochód Joego skręca w inną strone, przestraszony Vito pyta co z jego przyjacielem a ten dziadek odpowiada mu, że Joe musi zginąć. I na tym kończy się gra. Misje w grze są bardzo ciekawe jedna z nich utkneła mi w pamięci a była to misja w której musieliśmy uciec z placu budowy, na który trafili Vito i Joe po porwaniu musieliśmy uciec i odwieść pobitego Joego do doktora.

Misje są bardzo wciągające, fabuła gry również. Gra jest o wiele lepsza niż jej poprzednia część ''MAFIA'' która miała wciągającą fabułę, lecz miała słabą grafikę. Nie dawno wyszła najnowsza część trylogi MAFIA 3 która jest bardzo cenioną grą. Lecz ma bardzo wysokie wymagania sprzętowe i miejsza część ludzi ma takie komputery na których bedzie płynnie gra chodziła.



Grę bardzo polecam.



Grafika 9,5/10



Fabuła 9/10



Przebieg gry 9,5/10



Misje 10/10