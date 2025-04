Lol - jak zostać lepszym graczem.

Goku

Postaram sie wam pomóc poprzez opis kilku sugesti które mogą nam pomóc stać się lepszym graczem ligi legend.

Zapraszam. !

Pamiętajmy , że gry robione są dla ,,frajdy'' użytkowników , więc nie powinniśmy wyzywać teametów po przegranej grze , lub nieudanej akcji

Wizja na mapie jest to sukces do wygranej walki lub samej gry ! - Wardy , pinki , starajmy sie z nich korzystać i prosić naszego supporta o nie gdyż ma on odpowiednie itemki które pozwolą nam oświetlić cele które chcemy widzieć.

Udane team fight ? Nic prostszego pod warunkiem , że przed walką troche obijemy przeciwnika , dąże do tego , że musimy poukować , zanim zmierzymy sie 5 na 5.Każdy z nas wie , że przed walką obie drużyny próbują chociaż troche przyjąc plan działania , więc mamy troche czasu do poukowania ich poprzez używanie skilli ,,daleko rzutnych''

Dobry jungler - wygrana linia , czyż nie ? Pamiętajmy o tym , aby nasz przeciwnik nie dostał pomocy od junglera , zato my musimy wykorzystywać sytuacje , gdy przeciwnik pcha linie , najlepiej pingować i czekać na pomoc naszego kolegi z drużyny

Nie tylko nasz jungler może pomagać ! Osoba z lini środka ( mid ) też może zejść niezauważony i pomóc sojusznikowi.

Najważniejsze aby grać najlepiej jak się potrafi i pomimo śmierci czy też nieudanej akcji grać dalej i czerpać korzyść i frajde z naszej gry.

Mógłbym opisywać się jeszcze długo ale każdy ma swój sposób na wygraną grę który czasami poprostu nie wyjdzie ! :P



Wykonał : Goku