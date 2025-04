Arcross

Jak Dobre zdobyć itemy ? Tutaj sie dowiesz.

Aby zdobyć dobre itemki musimy : chodzic po jaskiniach, zabijać bossów i mieć chęć grania.

Na początek polecam się zapuścić np do Draugrów lub do Falmerów.

Możemy tam dobyć dobre itemki bez większego wysiłku.

Aby zdobyć żeczy na np ebonowe lub dedryczne zbroje musimy wykopać ebon w np kopalni orków pod wichrowym tronem i udać się np do kapliczki mechusa dagona na dedryczne serca :D

Potem wyrabiamy kowalstwo i mamy zbrojke :D

Jeśli jesteś ninją z sztyletami polecam ci udać się do awentusa aretino i zrobić u niego misje.

potem zasnąc i zabić astrid wziąść jej sztylet zniszczyć bractwo i pozbierać zbroje.

Pamiętaj aby zaklinać zbroje i bronie daje to bardzo ciekawe efekty.

Ja polecam zaklinać łuki na ogień lub zmino.Miej w ekwipunku kilka broni nie jedną tak masz większy wybór na

danego przeciwnika.

Opłaca się też robić misje u jarla aby zdobywac fajne bronie.

Aby zdobyć płytową zbroje za darmo udajemy się do karczmy i pytamy panią która siedzi przy stoliku w płytowej zbroi

pytamy ją czy zostanie naszym huskarlem.

Musimy się z nią pobić a potem wybieramy że chcemy aby była naszym huskarlem. Potem z nią wychodzimy i idziema na

pola zabijamy ją i zgarniamy zbrojke. Co prawda nie dostajemy wraz z nią hełmu ale możemy go zdobyć w zamkach z

bandytami.