Rengar-poradnik

Corexor

Rengar nazywany potocznie Rengo to jungler lub toplainer. Skupia się on głównie na przeciwnym adc.

Pasywka: Rengar w krzakach ma możliwość skoczenia na ofiarę z pewnej odległości (bardzo przydatne)

Q: Następny atak Rengara zostanie wzmocniony (AD)

5 wściekłości- to samo tylko daje dodatkowy atakspeed (maxuj)



W: Atak obszarowy dookoła Rengara (AP)

5 wściekłości- to samo tylko daje troche HP (maxowanie po Q)



E: Rengar rzuca siecią w wyznaczonym koerunku (spowalnia wroga)

5 wściekłości- to samo tylko unieruchamia wroga (maxuj ostatnie)



R: Niewidzialnośc + siągła pasywka. Po skoku Rengar dostaje 5 wściekłości





Wściekłość dostaje się za używanie skilli, np. 1Q=1wściekłość



Rengara (według mnie) buduje się pod crit% i atackspeed + youmu