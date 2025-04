Poradnik do Tryndamera króla freliordu

Pantajemnica

Witam w tym poradniku Tryndamere król freriordu przeciwnik Aatroxa oraz jeden z łatwiejszych postaci do robienia PENTAKILLA!

Zapraszam

Tryndamer jest królem Freliordu oraz żoną Ashe jego znajomi to Ashe Gragas oraz Braum a rywale Sejuani oraz Aatrox.

Umiejętności:

Passywka: Tryndamere zyskuje furię za każdy atak oraz umiejętność. Furia zwiększa jego szanse na trafienie krytyczne.

Q: Tryndamere wydaje całą furie i się leczy dodatkowo ma zwiększony atak za każdy punkt furi.

W: Tryndamere przestrasza wrogów którzy stoją do niego tyłem.

E: Tryndamere przedziera się do przodu zadając obrażenia przez każdą jednostkę przez jaką przeleci.

R: Tryndamere jest przez pare sekund nieśmiertelny zyskując furie oraz sprawiając że nie można go zabić.

Przedmioty:

Ostrze nieskończoności naramienniki berserkera kosa statika czarny tasak widmowy tańcerz oraz anioł stróż.

Kontry:

Tryndamera kontruje teemo Ramus Pantheon Jax oraz Cho Gat a on sam kontruje Mastera yi Aatroxa Zeda i Rumble.

Porady:

Jego E to świetna ucieczka a q pozwala dużo się leczyć pamiętaj o tym że passywka daje ci szanse na trafienie krytyczne.

Linia:

Idziemy na topa lub do jungli ale ja bardziej polecam na topa :)

Mam nadzieje że poradnik się spodobał kogo chcecie następnego? piszcie! pisał dla was Pan Tajemnica do zobaczenia pa!