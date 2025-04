Pantajemnica

Witam w tym poradniku Leona promyk jutrzenki przeciwniczka Diany oraz jeden z moich ulubionych supportów

Zapraszam!

Umiejętności:

Passywka: gdy leona zada obrażenia za pomocą umiejętności następny atak sojusznika na ten cel zada dodatkowe obrażenia.

Q: Następny atak Leona ogłuszy oraz zada dodatkowe obrażenia.

W: Leona otacza się tarczą sprawiając że ma na chwile zwiększony pancerz oraz odporność na magię. Po paru sekundach tarcza wybucha zadając obrażenia wszystkim dookoła Leony,

E: Leona tworzy słoneczny obraz swojego miecza zadając obrażenia wszystkim wrogą w lini oraz teleportując się do pierwszego trafionego bohatera.

R: Leona przywołuje promień słonecznej energi zadając obrażenia oraz ogłuszając wrogów.

Przedmioty:

Buty mobilności zbocze góry Rubin widzenia Naszyjnik słonecznych Solari słoneczna peleryna Mroźne serce.

Kontry:

Leone kontruje Morgana Alistar Lulu Janna Karma Zyra a Leona kontruje Bliczranka Dravena Varusa Caitlyne Brauma.

Przyjaźnie:

Leona przyjaźni się z Pantheonem a jej wróg to Diana.

Ciekawostki:

Leona ma ukryty pasyw który sprawia że postacie w okularach słonecznych dostają o 1pkt mniej obrażeń od Leony.Na skórce basenowa Leona można zobaczyć Taric Lux Ezreala oraz Nami.

Mam nadzieje że poradnik się spodobał mówił dla was Pan Tajemnica do zobaczenia pa!